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Neom SC'den Galatasaray'a Nathan Zeze yanıtı!

Neom SC'den Galatasaray'a Nathan Zeze yanıtı!

3.08.2026 20:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Neom SC'den Galatasaray'a Nathan Zeze yanıtı!

Suudi Arabistan Ligi ekibi Neom SC'nin, Galatasaray'ın 21 yaşındaki Fransız oyuncu Nathan Zeze için yaptığı transfer teklifini reddettiği ileri sürüldü.
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Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Neom SC forması giyen Fransız stoper Nathan Zeze için resmi girişimde bulundu.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Neom SC'ye 21 yaşındaki savunmacının transferi için teklif sundu. Ancak Suudi Arabistan temsilcisi, Galatasaray'ın ilk teklifini kabul etmedi.

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20 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Geçen yaz Nantes'tan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Neom SC'ye transfer olan Nathan Zeze, kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzalamasına rağmen takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

NEOM'da 32 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.

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