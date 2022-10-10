Neslihan Demir kimdir, kaç yaşında? Neslihan Demir'in eşi kim?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:53

Voleybolun efsane isimlerinden Neslihan Demir, NTV'deki 'Kırılma Anı' programına konuk oldu. Eski milli voleybolcunun Zehra Güneş kıyaslaması dikkat çekti.

NESLİHAN DEMİR KİMDİR?

Neslihan Demir Güler 9 Aralık 1983 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Voleybola 1995 yılında Eskişehir DSİ’de başladı. 14 yaşında iken Yeşilyurt Spor Kulübü’nde oynamaya başladı. Yeşilyurt’ta 4 sene forma giydikten sonra 2002'de transfer olduğu VakıfBank'ta oynarken yıldızı parladı. Bu kulüp altında 2 şampiyonluk, 1 Top Teams Cup kazandıktan ve 2006 yılında Cannes’da duzenlenen Indesit Şampiyonlar Ligi Final Four’unda forma giydi.

2006-2007 sezonunda İspanya’nın Spar Tenerife Marichal takımıyla 4 senelik anlaşma imzaladı. Spar Tenerife takımıyla yaptığı 4 senelik anlaşma sonrasında, bu kulüp takımıyla çıktığı ilk maçta 34 sayı ile oynamasından sonra, Spar Tenerife takımının taraftarları Neslihan'a; "Demir Yumruk" lakabını takmışlardır. Dünyada Neslihan için kullanılan bazı lakaplar ise şöyledir: "Voleybolun Messi'si, Demir Lady, Çekiç..." Türkiye'de ise Neslihan'a "Türk Voleybolunun Demir Lady'si" denir.

Neslihan Demir, 2008-2010 yılları arasında eski takımı olan VakıfBank takımında forma giydikten sonra, 2010-11 sezonu için Eczacıbaşı ile anlaşmaya vardı ve 7 sezon forma giydi. 2017 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır. 6 Mayıs 2018 tarihinde Galatasaray forması altında aktif voleybol kariyerini sonlandırmıştı.

NESLİHAN DEMİR'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İlk A millî takım formasını 16 yaşında giydi. Millî takımlar düzeyinde Dünya Şampiyonası'nda 2 sene art arda en skorer oyuncu unvanını kazanan tek oyuncudur. 2006 Dünya Şampiyonası'nda 225, 2010 dünya şampiyonasında 251 sayıyla en skorer oyuncu ödülünü almıştır.

NESLİHAN DEMİR'İN BAŞARILARI

2011 Avrupa Voleybol Sampiyonasi - En Skorer Oyuncu

2007 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu

2006 Indesit Şampiyonlar Ligi Final Four - En skorer oyuncu

2006 Indesit Şampiyonlar Ligi - En iyi servis atan oyuncu

2005 Indesit Sampiyonlar Ligi - En skorer oyuncu, En iyi servis atan oyuncu

2012 World Grand Prix Finalleri - En iyi servis atan oyuncu

2011 Avrupa Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu- Türkiye

2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En değerli oyuncu -MVP-

2011 Bayanlar Dünya Grand Prix Avrupa Kıtası Elemeleri - En skorer oyuncu

2010 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu

2006 Dünya Voleybol Şampiyonası - En skorer oyuncu

2014 Avrupa Şampiyonlar Ligi - En İyi Smaçör

NESLİHAN DEMİR'İN BOYU KAÇ?

Neslihan Demir 1,87 cm boyuna sahiptir. Neslihan Demir'in smaç yüksekliği 3,15, blok yüksekliği ise 3,06 metredir.

NESLİHAN DEMİR KİM İLE EVLİ?

Neslihan Demir 2006 yılında Orkun Darnel ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep Penelope adında bir kız çocuğu var. Çift 2013 yılında boşandı. Neslihan Demir ikinci evliliğini 17 Haziran 2014'te oyuncu Kâmil Güler ile yaptı.

NESLİHAN DEMİR NE AÇIKLAMA YAPTI?

Yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulunan Neslihan Demir sahada olmayı çok secvdiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Sahada olmayı çok seviyordum. Sahada olup rekabeti yaşamak için sonuna kadar oynadım. Voleybolu bir meslek olarak görmedim. 'İşte çok iyiydin' falan. Hayır! Ben aşkla yaşadığım bir şeyi yaptım ve siz de şahit oldunuz. Voleybol benim için meslek değildi."

"ZEHRA'NIN YANINDA KÜÇÜCÜK KALIYORUM"

Demir'in Zehra Güneş kıyaslaması ise dikkat çekti:

"Artık farklı voleybol oynanıyor. Bizim dönemimizde tekniğin çok ileride olması gerekiyordu. Şimdi fizik ve güç ortaya çıkmaya başladı. Galiba tam zamanında oynamışım. Ben minyonum. Modern voleybolda bana yer var mı? Emin değilim! Mesela Zehra'nın yanında küçücük kalıyorum"



