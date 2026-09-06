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Nestory Irankunda'dan Galatasaray açıklaması: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Nestory Irankunda'dan Galatasaray açıklaması: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

6.09.2026 17:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Nestory Irankunda'dan Galatasaray açıklaması: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Sportin Lizbon'un Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, karşılaşmaya dair görüşlerini aktardı.
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Sporting Lizbon'un Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray karşılaşması için açıklamalarda bulundu.

Nacional galibiyetinin Galatasaray karşılaşması öncesinde takıma önemli bir moral verdiğini söyleyen Irankunda, Şampiyonlar Ligi mücadelesine hazır olduklarını belirtti.

"GALATASARAY'A KARŞI SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Irankunda şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bu galibiyet bize ekstra güven verdi. Maçın ardından yapılan kutlamalardan da bunu görebilirdiniz. Herkes çok mutlu ve çok heyecanlıydı. Çarşamba günü büyük bir takıma karşı oynayacağım için ben de çok heyecanlıyım. Ancak biz de büyük bir takımız ve Galatasaray'a karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #sporting lizbon

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