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Newcastle 2 golle kazandı: Hull City ilk mağlubiyetini aldı

Newcastle 2 golle kazandı: Hull City ilk mağlubiyetini aldı

19.09.2026 19:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Newcastle 2 golle kazandı: Hull City ilk mağlubiyetini aldı

Hull City, Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Hull City karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-1'lik skorla kazandı.

Newcastle United, 3. dakikada Joe Willock ve 7. dakikada Lewis Hall'un golleriyle maça hızlı başladı.

TZOLAKIS PENALTI KURTARDI

Hull kalecisi Konstantinos Tzolakis, 45+2. dakikada Yoane Wissa'ya penaltı vuruşunda gol izni vermedi.

İkinci yarıya iyi başlayan Hull City, 67. dakikada Muhammed Ali Cho ile farkı 1'e indirdi.

Maçın son bölümünde büyük bir baskı kuran Hull City, beraberlik golünü bulamadı.

HULL İLK DEFA KAYBETTİ

Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, 5. haftada ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

2 hafta aradan sonra kazanan Newcastle United da puanını 8'e yükseltti.

Hull, milli aradan sonra Everton'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Coventry deplasmanına gidecek.

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