Newcastle puanı son dakikada kurtardı!
Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında uzun süre önde götürdüğü maçta Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Wolverhampton, sahasında Newcastle United ile kozlarını paylaştı. Molineux'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekip Wolverhampton, karşılaşmanın 38. dakikasında Ruben Neves'in attığı golle öne geçti. Maç uzun süre Wolverhampton'ın üstünlüğü ile devam ederken, Newcastle United'ın yıldız ismi Alan Saint-Maximin 90. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Wolverhampton 2, Newcastle United 6 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Wolverhampton, Bournemouth deplasmanına gidecek. Newcastle United ise, Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak.
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