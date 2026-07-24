Newcastle United, Aladji Bamba'yı kadrosuna kattı

Premier Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Newcastle United orta saha transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Monaco'dan Aladji Bamba ile beş yıllık sözleşme imzalandı. Bonservis detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken İngiliz basınında yer alan haberlere göre Newcastle United 40 milyon Euro ödeme yapacak.

130 MİLYON EURO'LUK HARCAMA

Newcastle United daha önce Sean Steur, Bazoumana Toure ve Ewen Jaouen transferlerini duyurmuştu. Aladji Bamba'yla dördüncü imzasını açıklayan İngiliz ekibinin bu yaz yaptığı toplam harcama 130 milyon Euro'yu geçti.

Futbola Fransa'da Blois altyapısında başlayan Aladji Bamba, 2021'de Monaco akademisine geçti. 20 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon A takıma yükselmişti. Kariyeri boyunca 87 maça çıkan Bamba, 9 gol ve 4 asist kaydetti.