Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:36
Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli aranın ardından Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, sahasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma ülkemizde beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Newcastle United, ligde oynadığı son maçta Bournemıuth deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Chelsea ise evinde karşılaştığı Manchester City maçından 4-4'lük beraberlikle ayrılmıştı.


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