Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Newcastle United, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Milli aranın ardından Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, sahasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma ülkemizde beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Newcastle United, ligde oynadığı son maçta Bournemıuth deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Chelsea ise evinde karşılaştığı Manchester City maçından 4-4'lük beraberlikle ayrılmıştı.
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