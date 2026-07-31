Newcastle United'da Eddie Howe dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Eddie Howe'un görevinden ayrılma kararı aldığı ve bu kararın kulüp tarafından kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, Howe'un kulübe yaptığı olağanüstü katkılar nedeniyle teşekkür edilirken, teknik ekipte yer alan Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches, Simon Weatherstone ile performans direktörü Dan Hodges'ın da kulüpten ayrıldığı belirtildi.

"ARTIK DOĞRU ZAMAN"

Ayrılık kararının ardından açıklamalarda bulunan Eddie Howe, uzun bir değerlendirme sürecinin ardından böyle bir karar aldığını ifade etti.

Howe, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süren kişisel değerlendirmelerimin ardından Newcastle United'daki teknik direktörlük görevimden ayrılmanın doğru zaman olduğuna karar verdim.

Yaklaşık beş yıl boyunca hayatımı, kalbimi ve ruhumu bu kulübe durmaksızın adadım. Kendim ve kulüp adına en doğru kararın bir süre geri çekilmek, yeniden enerji toplamak ve dinlenmek olduğuna inanıyorum.

Bu kararı almak benim için inanılmaz derecede zor oldu ancak bunun doğru karar olduğunu yürekten biliyorum. Burada bulunduğum süre boyunca aldığım her kararda Newcastle United'ın çıkarlarını kendi çıkarlarımın önünde tuttum. Bu karar da bundan farklı değil.

Newcastle United'ın teknik direktörü olmak hayatımın en büyük ayrıcalığıydı.

Bu kulübün, bu şehrin ve taraftarların benim ve ailem için ne ifade ettiğini kelimelere dökmek gerçekten çok zor. Ben, Jason ve tüm ekibim yaklaşık beş yıl önce buraya geldiğimiz ilk andan itibaren Newcastle bize evimiz gibi hissettirdi. Buradaki insanlar bizi kollarını açarak karşıladı. İlk günden itibaren bu kulübü temsil etmekten büyük gurur duyduk ve bu şehir kalbimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak.

Burada geçirdiğimiz süreçte unutulmaz sayısız an yaşadık. İlk sezonumuzda kümede kalma mücadelesi verirken, kısa süre sonra St. James' Park'ta Şampiyonlar Ligi gecelerinde yaşanan unutulmaz atmosferlere ulaştık. Gelişimimiz çok hızlı oldu.

Herkes tek yürek oldu ve ne kadar güçlü bir takım haline geldiğimizi gördük. Bunun zirvesi ise kulübe 70 yıl sonra ilk yerel kupasını kazandırmamızdı. Bunların tamamı hayatım boyunca unutamayacağım anılar olarak kalacak.

Yasir Al-Rumayyan, Jamie Reuben, Jacobo Solís ve PIF bünyesindeki herkese, David Hopkinson'a, Ross Wilson'a, kulübün tüm sahiplerine ve yöneticilerine bana güvendikleri ve bu özel futbol kulübünü yönetme fırsatını verdikleri için içten teşekkür ediyorum.

Newcastle United'ın geleceği konusunda son derece olumlu ve heyecanlıyım. Kulüp çok güçlü bir yönetim kadrosuna sahip. Yerime gelecek kişiyle birlikte başarıların devam edeceğine en ufak bir şüphem yok.

Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches, Simon Weatherstone, Dan Hodges, Andy Howe ve Jordan Tribe'a gösterdikleri sadakat, destek ve özveri için teşekkür ediyorum. Ayrıca perde arkasında büyük emek veren tüm kulüp çalışanlarına da minnettarım.

Görev yaptığım süre boyunca bu kulübün formasını giyen tüm oyunculara özel teşekkür etmek istiyorum. Sizler olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Hepinizi çalıştırmak benim için büyük bir onurdu.

Ve son olarak en büyük teşekkür taraftarlarımıza. Gösterdiğiniz tutku ve sadakat bana her gün ilham verdi. St. James' Park'ta sizin takımınızın teknik direktörü olarak kenarda durmak ve bu kulübü temsil etmek benim için tarif edilemez bir onurdu.

Teknik direktör olarak yolculuğum sona ermiş olabilir ancak Newcastle United'a duyduğum sevgi ve bağlılık hiçbir zaman bitmeyecek.

Her şey için teşekkür ederim. Kulübe gelecekte başarılar diliyorum."