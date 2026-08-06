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Newcastle United'da Matthias Jaissle dönemi

Newcastle United'da Matthias Jaissle dönemi

6.08.2026 10:44:00
Güncellenme:
AA
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Newcastle United'da Matthias Jaissle dönemi

Newcastle United, teknik direktörlük görevine son olarak Al Ahli'yi çalıştıran Matthias Jaissle'yi getirdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Matthias Jaissle'yi teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Eddie Howe'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 38 yaşındaki Jaissle ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Jaissle, İngiliz ekibi gibi çoğunluk hissesi Kamu Yatırım Fonuna (PIF) ait olan Suudi kulübü Al Ahli'yi çalıştırıyordu.

Kariyerinde ilk kez beş büyük ligden bir takımın başına geçen Alman teknik adam, ligin ilk haftasında Liverpool karşısında puan mücadelesi verecek.

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