Newcastle United, İngiltere Lig Kupası'nda finale çıktı
Newcastle United, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Southampton'ı 2-1 yenerek finale yükselen taraf oldu.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Newcastle United, konuk ettiği Southampton'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Newcastle United, rakibini bu kez St. James' Park Stadı'nda ağırladı.
NEWCASTLE 10 KİŞİ KALDI
Siyah-beyazlı ekip, 5. ve 21. dakikalarda Sean Longstaff'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Southampton'ın tek golü, 21. dakikada Che Adams'tan geldi.
Newcastle United'da Bruno Guimaraes, 82. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Newcastle United, Nottingham Forest-Manchester United eşleşmesini geçen tarafla finalde karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bıyıklarını kesenlere' seslendi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'suikast' çıkışı
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Erdoğan'ın 'diploma'sı davası görüldü
- 'Yarış motosikletiyle' uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
- İşte EYT rehberi...
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Seçim sonrası TL'ye dair iddialı senaryo
- İpler geriliyor! 'Güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı
- Gelecek Partisi'ne 'mevlit' engeli