Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etmişti.
Newcastle United ise Sheffield United deplasmanından 8-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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