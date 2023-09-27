Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:49
Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere'de Lig Kupası heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etmişti.

Newcastle United ise Sheffield United deplasmanından 8-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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