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Neymar'dan geleceğiyle ilgili açıklama: 'Emekli olmayacağım'

Neymar'dan geleceğiyle ilgili açıklama: 'Emekli olmayacağım'

4.08.2026 12:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Neymar'dan geleceğiyle ilgili açıklama: 'Emekli olmayacağım'

Santos forması giyen Neymar, geleceğine Brezilya ekibi ile sözleşmesi bittikten sonra karar vereceğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, emeklilik düşüncesi olmadığını dile getirdi.
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Santos forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, geleceğine dair konuştu.

Neymar, geleceğine Santos ile sözleşmesi bittikten sonra karar vereceğini söyledi.

Emeklilik ihtimali de gündeme gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, "Emekli olmayı düşünmüyorum, ne zamana kadar devam edeceğimi de bilmiyorum. Aralık ayına kadar Santos ile sözleşmem var. Sözleşmemi yerine getirmeyi, Santos forması altında elimden gelenin en iyisini yapmayı planlıyorum. Ne yapacağımı ise sözleşmem bittiğinde düşüneceğim" dedi.

Santos'ta bu sezon 18 maçta süre bulan Neymar, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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