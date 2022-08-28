Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Nice deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 11:52
Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Ligue 1'de dördüncü hafta heycanı devam ediyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, deplasmanda Nice'in konuğu olacak.

Saat 16:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Ev sahibi ekip Nice, ligin üçüncü haftasında Clermont deplasmanından 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Marsilya ise kendi evinde ağırladığı Nantes'ı 2-1 mağlup etmişti.


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