Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Nice deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.
Ligue 1'de dördüncü hafta heycanı devam ediyor.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, deplasmanda Nice'in konuğu olacak.
Saat 16:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Ev sahibi ekip Nice, ligin üçüncü haftasında Clermont deplasmanından 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Marsilya ise kendi evinde ağırladığı Nantes'ı 2-1 mağlup etmişti.
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