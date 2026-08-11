Transfer süreci devam ederken adı Fenerbahçe ile anılan Nico Gonzalez'in hangi takımlarda oynadığı araştırılıyor. Peki, Nico Gonzalez kimdir? Nico Gonzalez kaç yaşında, nereli? Nico Gonzalez hangi takımlarda oynadı?

NICO GONZALEZ KİMDİR?

Nicolás Iván González, 6 Nisan 1998 yılında dünyaya geldi. Serie A kulübü Juventus ve Arjantin milli takımında kanat oyuncusu olarak oynayan Arjantinli profesyonel futbolcudur.

NICO GONZALEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gonzales kariyerine Argentinos Juniors'ta başladı. Kulübün genç takımlarında on yıldan fazla bir süre geçiren Gonzales, Temmuz 2016'da 2015-16 Copa Argentina'da Primera C Metropolitana'dan Deportivo Laferrere'ye karşı alınan mağlubiyette Argentinos Juniors formasıyla profesyonel ilk maçına çıktı.

10 Temmuz 2018'de González, VfB Stuttgart ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp için resmi olmayan ilk maçında iki gol attı ve 18 Temmuz'da FV Illertissen'e karşı oynanan hazırlık maçında galibiyet gollerini kaydetti. İlk resmi golünü ise 22 Aralık'ta Schalke 04'e karşı evde alınan mağlubiyette attı.

23 Haziran 2021'de González, Serie A kulübü Fiorentina ile 2026'ya kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

25 Ağustos 2024'te González, satın alma zorunluluğu olan bir sezonluk kiralık olarak Serie A kulübü Juventus'a katıldı. Juventus, 2024-25 sezonu için kiralık transfer ücretini 8 milyon € (ek olarak 0,4 milyon €'ya kadar masrafla) olarak açıkladı; bunu, performansa bağlı ek ücretlerle birlikte 25 milyon €'luk kalıcı transfer izledi. Satın alma zorunluluğu şartlı olsa da, şartların tetiklenme olasılığı oldukça yüksek olduğundan Juventus, transferi kalıcı bir transfer olarak kaydetti. Bir ay sonra, 17 Eylül'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV Eindhoven'a karşı 3-1'lik galibiyette ilk golünü attı.

1 Eylül 2025'te González, La Liga kulübü Atlético Madrid'e, Atlético için oynadığı maç sayısına bağlı olarak 35 milyon Euro'luk satın alma zorunluluğuyla 1 milyon Euro'luk bir başlangıç ​​kiralama anlaşmasıyla katıldı.

Temmuz 2019'da González, aynı yıl Peru'da düzenlenen Pan Amerikan Oyunları için Arjantin Olimpiyat Takımı'ndan çağrı aldı. 27 Mayıs 2026'da González, 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadroya seçildi.