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Nico O'Reilly'den Manchester City'ye kötü haber!

Nico O'Reilly'den Manchester City'ye kötü haber!

1.10.2026 19:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Nico O'Reilly'den Manchester City'ye kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin 21 yaşındaki savunmacısı Nico O'Reilly, sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
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Manchester City'nin savunma oyuncusu Nico O'Reilly, İngiltere Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlığın ardından kulübüne geri döndü.

21 yaşındaki futbolcu, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, daha detaylı değerlendirmeler için Manchester City'ye döndü" ifadeleri kullanıldı.

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O'Reilly, İngiltere'nin Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da forma giyememişti.

İSPANYA MAÇINDA ASİST YAPMIŞTI

Genç savunmacı, turnuvanın ilk turunda İspanya'ya karşı oynanan ve İngiltere'nin 3-2 kaybettiği maçta 90 dakika sahada kaldı. O'Reilly, karşılaşmada Harry Kane'in golünün asistini yaptı.

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü turunda cumartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #ingiltere #Manchester City #sakatlık

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