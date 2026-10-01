Nico O'Reilly'den Manchester City'ye kötü haber!

Manchester City'nin savunma oyuncusu Nico O'Reilly, İngiltere Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlığın ardından kulübüne geri döndü.
21 yaşındaki futbolcu, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.
İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA
İngiltere Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, daha detaylı değerlendirmeler için Manchester City'ye döndü" ifadeleri kullanıldı.
O'Reilly, İngiltere'nin Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da forma giyememişti.
İSPANYA MAÇINDA ASİST YAPMIŞTI
Genç savunmacı, turnuvanın ilk turunda İspanya'ya karşı oynanan ve İngiltere'nin 3-2 kaybettiği maçta 90 dakika sahada kaldı. O'Reilly, karşılaşmada Harry Kane'in golünün asistini yaptı.
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü turunda cumartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacak.