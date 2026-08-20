Orta saha transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi gözünü İskoçya'ya dikti. İddialara göre Sarı-Lacivertliler Nicolas Raskin'i kadrosuna katmak istiyor. Peki, Nicolas Raskin kimdir? Nicolas Raskin kaç yaşında, nereli? Nicolas Raskin hangi takımlarda oynadı?

NICOLAS RASKIN KİMDİR?

Nicolas Raskin, 23 Şubat 2001'de Belçika'nın Liege şehrinde dünyaya geldi. Scottish Premiership takımlarından Rangers FC'de forma giymektedir.

NICOLAS RASKIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Erken Kariyer Raskin'in çocukken ilk kulübü Royal Stade Waremmien FC idi ve 2008'den 2015'e kadar Standard Liège'de genç takımda futbol oynadı. Ardından iki yılını Anderlecht'in gençlik akademisinde geçirdi. Mayıs 2017'de Raskin, Anderlecht'ten ayrılarak Gent'e katıldı ve üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

23 Ocak 2019'da Raskin, eski gençlik kulübü Standard Liège'e geri döndü.

31 Ocak 2023'te Raskin, açıklanmayan bir transfer ücreti karşılığında İskoç kulübü Rangers'a uzun vadeli bir sözleşmeyle katıldı. Ödenen ücretin 1,5 milyon sterlin artı ek bonuslar olduğu ve Raskin'in dört buçuk yıllık bir sözleşme imzaladığı bildirildi. Dört gün sonra, Scottish Premiership'te Ross County'ye karşı 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan maçta ilk kez forma giydi.