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Nicolo Zaniolo'nun ardından İtalya'ya bir kötü haber daha

Nicolo Zaniolo'nun ardından İtalya'ya bir kötü haber daha

30.09.2026 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Nicolo Zaniolo'nun ardından İtalya'ya bir kötü haber daha

İtalya Milli Takımı'nda Raspadori sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

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İtalya Milli Futbol Takımı'nda Giacomo Raspadori sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Türkiye'yi deplasmanda 4-1 yendikten sonra Fransa müsabakasının hazırlıklarına Coverciano'daki milli takım tesislerinde başladığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculardan Raspadori'nin tesislerdeki idmana katılmadığı ve dinlendirildiği ifade edildi.

Raspadori'nin, yapılan sağlık kontrollerinin ardından 2 Ekim'de Fransa ve 5 Ekim'de Türkiye ile oynanacak maçlarda yer alamayacağının kesinleşmesi sebebiyle kamptan ayrıldığı belirtildi.

İtalyan spor basını da Raspadori'nin sakatlığının, Türkiye maçında aldığı bir darbe sonucu meydana geldiğini ve devre arasında oyundan çıkmasına neden olduğunu yazdı.

Nicolo Zaniolo da sakatlığı sebebiyle Türkiye maçından önce milli takım kampından ayrılmıştı.

İlgili Konular: #italya #sakatlık #Giacomo Raspadori

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