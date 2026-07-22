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Nicolo Zaniolo transferinde mutlu son: Anlaşma tamamlandı

Nicolo Zaniolo transferinde mutlu son: Anlaşma tamamlandı

22.07.2026 13:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Nicolo Zaniolo transferinde mutlu son: Anlaşma tamamlandı

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo ile maaş krizini çözdü ve İtalyan oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Udinese'de Nicolo Zaniolo ile ilgili yaşanan kriz imzayla sona erdi.

İtalyan ekibi, Galatasaray'dan bonservisini aldıktan sonra Zaniolo ile ilk etapta maaş konusunda anlaşma sağlayamadı. Udinese ve Zaniolo arasındaki görüşmeler devam etti ve anlaşma sağlandı.

SÖZLEŞMESİ AÇIKLANDI

İtalyan ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zaniolo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.

İMZA SONRASI AÇIKLAMA

Zaniolo, Udinese'nin sözleşmeyi açıklamasının ardından, "Son günlerde sözleşme yenileme görüşmelerim hakkında çok konuşuldu, çok fazla haber çıktı, çoğu zaman da yanlış bilgilerle ama kesin olan bir şey var; Udinese'ye ve taraftarlarına olan saygım hiçbir zaman değişmedi. Bu yıl bunu sahada, her gün daha da fazla kanıtlamak istiyorum. Haydi Udinese" paylaşımını yaptı.

Nicolo Zaniolo, geçen sezon Udinese'de 34 maçta süre buldu ve 6, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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