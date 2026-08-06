Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli iki yıldız için iddia: 'Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler'

“BU DAHA HİÇBİR ŞEY DEĞİL”

"Greenwood'dan bugün Fenerbahçeli taraftarlar memnundur. Attığı gol çok şık, bu daha hiçbir şey değil diyorum. Fizik olarak daha fitleşsin, çok daha fazlasını izleyecekler daha hazır olduğunda.