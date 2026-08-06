Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli iki yıldız için iddia: 'Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Skriniar-Ake ikilisinin sezonun en iyi ikilisi olabileceğini belirtti.
Greenwood'dan da övgüyle bahseden Kahveci şu ifadeleri kullandı:
“BU DAHA HİÇBİR ŞEY DEĞİL”
"Greenwood'dan bugün Fenerbahçeli taraftarlar memnundur. Attığı gol çok şık, bu daha hiçbir şey değil diyorum. Fizik olarak daha fitleşsin, çok daha fazlasını izleyecekler daha hazır olduğunda.
SKRINIAR-AKE İKİLİSİ YORUMU
Skriniar-Ake ikilisi bağırıyor 'Bu sezonun en iyi ikilisi olabiliriz' diye. Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler."