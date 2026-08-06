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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli iki yıldız için iddia: 'Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler'
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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli iki yıldız için iddia: 'Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler'

6.08.2026 11:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli iki yıldız için iddia: 'Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-0'lık skorla geçti. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Skriniar-Ake ikilisiyle ilgili bir iddiada bulundu.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli iki yıldız için iddia: 'Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli iki yıldız için iddia: 'Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler'

Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Skriniar-Ake ikilisinin sezonun en iyi ikilisi olabileceğini belirtti. 

Greenwood'dan da övgüyle bahseden Kahveci şu ifadeleri kullandı:

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli iki yıldız için iddia: 'Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler'

“BU DAHA HİÇBİR ŞEY DEĞİL”

"Greenwood'dan bugün Fenerbahçeli taraftarlar memnundur. Attığı gol çok şık, bu daha hiçbir şey değil diyorum. Fizik olarak daha fitleşsin, çok daha fazlasını izleyecekler daha hazır olduğunda.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli iki yıldız için iddia: 'Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler'

SKRINIAR-AKE İKİLİSİ YORUMU

Skriniar-Ake ikilisi bağırıyor 'Bu sezonun en iyi ikilisi olabiliriz' diye. Beraber oynadıkları 3 maçta da bunu gösterdiler."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Sturm Graz #nihat kahveci

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