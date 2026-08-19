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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki
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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki

19.08.2026 12:46:00
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Cumhuriyet Spor
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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fransa ekibi Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, sarı lacivertli takımın Lyon ile oynadığı maçı Kontra Spor YouTube kanalında değerlendirdi.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki

İşte Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe maçı yorumu:

"Deplasmana çok umutsuz gitmiyorum. Tur yüzde 51 Fenerbahçe'deydi, şu an yüzde 51 Lyon'a geçti. Çünkü iç sahada kendi seyircisi önünde oynayacak. İç sahada Sparta Prag'a 3 gol attılar. Tamam rakip eksik kaldı ama çok iyi oynadılar o maçta. O yüzden yüzde 51 Lyon turu geçer diyorum."

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki

"KEREM YİNE SAHADA YOK"

"İlk yarıda Brown ve Kerem'in ofansif anlamda hiçbir katkısı yok. Kerem yine sahada yok maalesef. Artık Kerem Sturm Graz maçında 'koştum koştum koştum'la Fenerbahçe formasını her zaman üzerinde giyemez. Giyindirtilmemeli de. İşin artık bir ofansif katkısı olmalı. Devre arasında Kerem çıksa kimse itiraz eder miydi?"

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki

"AL SANA GREENWOOD"

"Fenerbahçe'de düzelmesi gereken çok şey var. Pas temposu, önde biraz set oynamaya çalışabilme... Ama Fenerbahçe işte yıldız oyuncu aldı, al sana Greenwood! 'Bugün artık risk al Greenwood' dedim. Aldın geriye verdin, Aldın geriye verdin... 'Bugün artık inşallah fizik olarak toparlanmıştır, dribling dener' dedim, ilk yarıda denedi. Top gelmeyince gitti geriden oyun kurulumu yaptı Ake'den, Skriniar'dan top aldı."

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki

"TAKIM 'ASENSIO' DİYE BAĞIRDI"

"Fenerbahçe'nin geriden oyun kurulumunda ya da top ön tarafa gittiğinde takım 'Asensio' diye bağırdı mı? Fenerbahçe'de sıkıntı var. Kenarları etkili kullanırsa başarılı olur, Fenerbahçe merkeze oynayamıyor bu formasyonla. Rakip o bölge de kalabalık da Asensio formda olsa her türlü merkezden oynarsın. Yok 'Asensio tam hazır değil', Vedat Muriqi hazır mı ya! Fiziksel olarak hazır olan Kerem Aktürkoğlu ne katıyor? Archie Brown ilk yarıda sahada mıydı? Semedo bildiğimiz Semedo mu? İş niye bu kadar Asensio'ya patlıyor?"

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki

"BEN BU ADALETSİZLİĞİ SEVMEM"

"Seyirci bağırdı; Asensio'yu istedi. İster abi, Asensio'nun kredisi var. Asensio bu sene bir şey yapmadı bak şu ana kadar ama bu yapmayacağı anlamına gelmez. Sahada birçok yapmayan oyuncu varken, hiç oynaması beklenmeyen oyuncuları bile Asensio'dan daha geç alırken oyundan ben bu adaletsizliği sevmem. Bak 'Asensio kötü oynuyor' diyorum ama 13 gol, 13 asistle geçen sene gelmiş. Fenerbahçe yarışın içindeyse geçen sene Asensio sayesinde oradaydı. Hiç mi kredisi yok yani? İsmail hocam Fenerbahçe'yi bu kadar takip ettin, Asensio'nun zaten sakatlıktan sonra hazır olmadığını biliyorsun ama sen bunu idmanda toparlayamayacaksınki fiziksel olarak. Yerine oynattıkları ondan iyi oynasa ya da oyundan aldıktan sonra onun yerine girenler ondan iyi oynasa ben de bir şey demeyeceğim, bence Fenerbahçeli taraftarlar da bir şey demez o zaman."

İlgili Konular: #fenerbahçe #kerem aktürkoğlu #lyon

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