Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza tepki: 'Sahada yoktu'

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, puan kaybının ardından lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları: “280 milyon Euro'luk kadro kuruldu. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne giren bir Fenerbahçe... Şampiyonlar Ligi müziğini dinledi Fenerbahçe, hepimiz mutlu olduk. Büyük başarı ama Antep'te bırakılan 2 puan daha. 3 tane deplasman maçı oynadı ligde. Gençlerbirliği kayıp, Samsun'da beklenilenden iyi oynadı rahat galibiyet aldı, bugün Antep deplasmanı... Lukaku 11 oynadı, arkası dönük topu tutup iyi işler yaptı. İlk yarıda Guendouzi boş kaleye kaçırdı. Fenerbahçe, ikinci yarı Antep'e göre daha iyi oynadı. İki tane top direkten döndü. Biri Greenwood'un biri Kerem'in... Kerem sahada yoktu. Sonuçta sahada iki puan bıraktın.”

'ROMA MAÇINDA 1 PUAN ALDIKTAN SONRA NEDEN KAOS YARATIYORSUN' “14 Eylül Pazartesi. Ligde oynanan 5 maç, karşılığında alınan 7 puan. Bak bu şaka! Fenerbahçeli taraftarlar şu an ne kadar üzgün bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçında 1 puan aldıktan sonra bu kaosu neden yaratıyorsun? Fenerbahçeli taraftarların 1 saat bile sevinmeye hakkı yok mu? Maç sonrası kaostan bahsediyorum. Allah size sabır versin, gerçekten.”