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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolculara tepki: İsim isim açıkladı
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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolculara tepki: İsim isim açıkladı

10.09.2026 10:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolculara tepki: İsim isim açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Spor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmayı değerlendirdi.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolculara tepki: İsim isim açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolculara tepki: İsim isim açıkladı

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontra Spor YouTube kanalında karşılaşmayı yorumladı.

 

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolculara tepki: İsim isim açıkladı

Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"2.5 ay eksikleri bilip, para varken, -onların anlattığı- yatırım var, sponsor var... Bana bugün ortalıkta olmayan İlkay oyuna giriyor ya. Hızlı yürümüyor diyor kimileri tesiste."

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolculara tepki: İsim isim açıkladı

'LİGDE GÖREMEDİK'

"Nhaga oyuna giriyor, Lesley oyuna giriyor bugün, bugün he! Ligde görmedik. Olmaz ya! 2. yarı hakem hatası var, penaltı pozisyonu... Ama ne oynadı Galatasaray ya! Gerçekten yazık! Burada da Okan Buruk'un katkısı var."

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