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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya uyarı: 'İkinci sarıyı yer oturursun kenarda'
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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya uyarı: 'İkinci sarıyı yer oturursun kenarda'

14.09.2026 10:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya uyarı: 'İkinci sarıyı yer oturursun kenarda'

Deniz Gül, Galatasaray formasıyla ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Deniz Gül'ün karşılaşmadaki performansına da değindi.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya uyarı: 'İkinci sarıyı yer oturursun kenarda'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor karşısında tek golle kazandı. Sarı-kırmızılı takımın golünü 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Galatasaray bu sonuçla ligde üst üste dördüncü kez kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya uyarı: 'İkinci sarıyı yer oturursun kenarda'

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı Deniz Gül'ün Kocaelispor maçındaki performansını yorumladı. Victor Osimhen'i sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldığı maçta Deniz Gül, sarı-kırmızılı takımda ilk kez 11'de sahaya çıktı.

 

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya uyarı: 'İkinci sarıyı yer oturursun kenarda'

Nihat Kahveci maçın ardından Deniz Gül ile ilgili açıklamasında, “Osimhen'in yerine oynayıp kolay değil bir şeyler yapmaya çalışmak, uğraştı. A Milli Takımımızın da oyuncusu olduğu için naçizane, 1-2 pozisyonda kendini yere attı. İkinci sarıyı yer oturursun kenarda” dedi.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya uyarı: 'İkinci sarıyı yer oturursun kenarda'

Kahveci ayrıca, “Arkası dönük top tuttu. Bağlantı yapması, arkadaşlarına nefes aldırması önemli. Yaptı. Girdiği ikili mücadelelerle ne kadar mücadeleci bir oyuncu olduğunu gösterdi. 4'te 4 hava topu mücadelesi. Kolay değil Kocaelispor savunmasına karşı. Bence gereksiz fauller yaptı ama ilk resmi maçında sınavı 10 üzerinden 8'le geçti” ifadelerini kullandı.

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