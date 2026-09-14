Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya uyarı: 'İkinci sarıyı yer oturursun kenarda'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor karşısında tek golle kazandı. Sarı-kırmızılı takımın golünü 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Galatasaray bu sonuçla ligde üst üste dördüncü kez kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi.

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı Deniz Gül'ün Kocaelispor maçındaki performansını yorumladı. Victor Osimhen'i sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldığı maçta Deniz Gül, sarı-kırmızılı takımda ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Nihat Kahveci maçın ardından Deniz Gül ile ilgili açıklamasında, “Osimhen'in yerine oynayıp kolay değil bir şeyler yapmaya çalışmak, uğraştı. A Milli Takımımızın da oyuncusu olduğu için naçizane, 1-2 pozisyonda kendini yere attı. İkinci sarıyı yer oturursun kenarda” dedi.