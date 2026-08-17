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Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'
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Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

17.08.2026 11:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun açılışını taraftarı önünde Eyüpspor'u ağırladığı maçla yaptı. Nihat Kahveci Beşiktaş'ın kazandığı maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne aldı. Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor'u konuk etti.

Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

Beşiktaş, Cerny'nin ilk yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Eyüpspor da Costa 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

Maçın ardından Nihat Kahveci Kontraspor'da mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

"Beşiktaş ben fırsatı kaçırmam dedi. 5. resmi maçında 6 gol attı. 1 tane bile gol yemedi. Vincenzo hoca geldiği ilk günden beri katkısını gördük. Geçen seneye göre farklı dokunuşları net bir şekilde görebiliyoruz."

Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

"Benim gördüğüm tek eksik bu takımın ürettiği pozisyonlara göre daha fazla gol atması gerektiği. Vlahovic sahaya indiğinde bunu özellikle beklerim. Performansı artan bir Olaitan var. Benim de eleştirdiğim Cerny'nin son maçlardaki katkıları, Taylan'ın bile iyi oynamasını sağlaması…"

 

Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

"Beşiktaş haftayı 10 puanlık kazançla bitirdi. Kenarda takımıyla oynayan bir teknik direktöre sahip. Avrupa'da her maç zordur. Zalgiris'i geçip Avrupa Ligi'ne gitmesi Beşiktaş için önemli. Italiano hocanın da Avrupa'yı bu hafta öncelik olarak belirlemesi benim hoşuma gitti."

Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

"Maçlar 1-0 bitmemeli. 5 tane net pozisyona girip 1-0 bitince sonraki maçlarda onların 3'ünü 4'ünü attığı maçlar izleyebiliriz. Beşiktaş bunu oynuyor. Beşiktaş pozisyonları kısıtlı bulup 1-0 kazansa farklı bir yorum söylerim."

 

Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

ZALGIRIS MAÇI İÇİN İDDİA

"Ben hocanın Trossard'ı Zalgiris maçında 11 başlatacağını düşünmüyorum. Riskli olabilir sakatlık açısından. Oyuncu geçen sezon Arsenal'le yoğun tempo geçirmiş sonra Dünya Kupası'nda 1 ay kalmış. Bence İlhan'la başlayacaktır o maça hoca.

Hocanın tercihini o maçta göreceğiz. Belki ilk 60 dakikayı Trossard'la oynayacak. Evimdeyim, taraftarımlayım diyecek. Trossard bugün tam kalitesinin yarısını bile sunmadı. Kilit pası bu maçta 0 ama orada 3-4 yazdığı maçları göreceğiz."

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