Nihat Kahveci'den Leandro Trossard iddiası: 'Sakatlık açısından riskli olabilir'

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne aldı. Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor'u konuk etti.

Beşiktaş, Cerny'nin ilk yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Eyüpspor da Costa 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Nihat Kahveci Kontraspor'da mücadeleyi değerlendirdi. İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

"Beşiktaş ben fırsatı kaçırmam dedi. 5. resmi maçında 6 gol attı. 1 tane bile gol yemedi. Vincenzo hoca geldiği ilk günden beri katkısını gördük. Geçen seneye göre farklı dokunuşları net bir şekilde görebiliyoruz."

"Benim gördüğüm tek eksik bu takımın ürettiği pozisyonlara göre daha fazla gol atması gerektiği. Vlahovic sahaya indiğinde bunu özellikle beklerim. Performansı artan bir Olaitan var. Benim de eleştirdiğim Cerny'nin son maçlardaki katkıları, Taylan'ın bile iyi oynamasını sağlaması…"

"Beşiktaş haftayı 10 puanlık kazançla bitirdi. Kenarda takımıyla oynayan bir teknik direktöre sahip. Avrupa'da her maç zordur. Zalgiris'i geçip Avrupa Ligi'ne gitmesi Beşiktaş için önemli. Italiano hocanın da Avrupa'yı bu hafta öncelik olarak belirlemesi benim hoşuma gitti."

"Maçlar 1-0 bitmemeli. 5 tane net pozisyona girip 1-0 bitince sonraki maçlarda onların 3'ünü 4'ünü attığı maçlar izleyebiliriz. Beşiktaş bunu oynuyor. Beşiktaş pozisyonları kısıtlı bulup 1-0 kazansa farklı bir yorum söylerim."