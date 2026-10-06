Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu İtalya'ya bile bir şey yapamadık'
Paylaş

Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu İtalya'ya bile bir şey yapamadık'

6.10.2026 10:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu İtalya'ya bile bir şey yapamadık'

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olduğu maçın ardından ay-yıldızlı futbolculara sert tepki gösterdi.

Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu İtalya'ya bile bir şey yapamadık'

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde A Milli Takım, İtalya'ya deplasmanda 3-1 kaybetti. Milliler, 4 maç sonunda puanla tanışamadı. Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu İtalya'ya bile bir şey yapamadık'

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda yediğimiz gol şaka gibi ya! Pozisyon vermiyoruz; orta, Scamacca vuruyor, Ozan'a çarpıyor, bir vuruyor, direk, çatal, gol... Başka bir şey yok ilk yarı. Fransa ile oynuyoruz tedirginiz, 'tarihin en kötü jenerasyonu' diyoruz İtalya bize 4 atıyor içeride..."

Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu İtalya'ya bile bir şey yapamadık'

'MANCINI BİZ KAZANALIM DİYE BİR 11 ÇIKARMIŞ GİBİ'

"Mancini biz kazanalım diye bir 11 çıkarmış gibi. Allah'ını seversen ilk yarı İtalya ne oynadı ya? Bu kadar kötü bir takım olamaz ama biz ne oynadık, ne ürettik? Ne diyeyim bilmiyorum! Rakip iyi, yeniliyoruz. Rakip kötü, yeniliyoruz. Biz kimi yeneceğiz ya? 7 maç, 6 mağlubiyet oldu ya! Yemin ederim ruhum daraldı."

Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu İtalya'ya bile bir şey yapamadık'

'İTALYA 3 PAS YAPAMIYOR'

"Maç önünde bir gram umudumuz yoktu. İtalya'yı bir izledim... Hiçbir şey yapmıyorlar. Üç pas yapmıyor, üç pas! Biz ne yapıyoruz? Korner kullanıyoruz, kötü. Şut atıyoruz, kötü. Yunus çok iyi koşu yaptı diye övünüyoruz. Aral gol attı ama bana göre maçın en kötülerinden biri. En iyi atağımızdı belki."

Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu İtalya'ya bile bir şey yapamadık'

'BU İTALYA'YA BİLE BİR ŞEY YAPAMADIK'

"Üç dakika sonra serbest vuruştan nasıl gol yeriz ya? 10 dakika beraberliğin keyfini yaşamayalım mı? Üç dakika ya! Hayatımız boyunca İtalya'yı izledik. Hayatımda gördüğüm en kötü İtalya jenerasyonu. 3 yedik! Bu İtalya'ya bile biz bir şey yapamadık. Yemin ediyorum yoruldum ya!"

İlgili Konular: #italya #A Milli Takım #nihat kahveci

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın İtalya kabusu
A Milli Takım'ın İtalya kabusu A Milli Takım, İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak. Türkiye, rakibine karşı henüz maç kazanamazken, İtalya'nın galibiyet sayılarında 12-0 üstünlüğü bulunuyor.
Arda Güler'den A Milli Takım'a kötü haber
Arda Güler'den A Milli Takım'a kötü haber UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. hafta maçında Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda genç yıldız Arda Güler'den kötü haber geldi.
A Milli Takım'ın Belçika mağlubiyeti Avrupa basınında: 'Arda Güler'in bitmek bilmeyen kabusu'
A Milli Takım'ın Belçika mağlubiyeti Avrupa basınında: 'Arda Güler'in bitmek bilmeyen kabusu' A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Belçika - Türkiye maçı Avrupa basınında da ses getirdi.