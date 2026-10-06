Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu İtalya'ya bile bir şey yapamadık'

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde A Milli Takım, İtalya'ya deplasmanda 3-1 kaybetti. Milliler, 4 maç sonunda puanla tanışamadı. Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "İlk yarıda yediğimiz gol şaka gibi ya! Pozisyon vermiyoruz; orta, Scamacca vuruyor, Ozan'a çarpıyor, bir vuruyor, direk, çatal, gol... Başka bir şey yok ilk yarı. Fransa ile oynuyoruz tedirginiz, 'tarihin en kötü jenerasyonu' diyoruz İtalya bize 4 atıyor içeride..."

'MANCINI BİZ KAZANALIM DİYE BİR 11 ÇIKARMIŞ GİBİ' "Mancini biz kazanalım diye bir 11 çıkarmış gibi. Allah'ını seversen ilk yarı İtalya ne oynadı ya? Bu kadar kötü bir takım olamaz ama biz ne oynadık, ne ürettik? Ne diyeyim bilmiyorum! Rakip iyi, yeniliyoruz. Rakip kötü, yeniliyoruz. Biz kimi yeneceğiz ya? 7 maç, 6 mağlubiyet oldu ya! Yemin ederim ruhum daraldı."

'İTALYA 3 PAS YAPAMIYOR' "Maç önünde bir gram umudumuz yoktu. İtalya'yı bir izledim... Hiçbir şey yapmıyorlar. Üç pas yapmıyor, üç pas! Biz ne yapıyoruz? Korner kullanıyoruz, kötü. Şut atıyoruz, kötü. Yunus çok iyi koşu yaptı diye övünüyoruz. Aral gol attı ama bana göre maçın en kötülerinden biri. En iyi atağımızdı belki."