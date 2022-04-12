Nihat Kahveci'den Arda Turan'a: Çok zorlama artık bırak
Yorumcu Nihat Kahveci, NutSpor Youtube kanalında çarpıcı tespitlerde bulundu. Kahveci, Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında oyuna dahil olarak yaklaşık 2 ay sonra forma giyen Arda Turan hakkında da bazı açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği maçın 84. dakikasında Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan'ın kilolu görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, NutSpor Youtube kanalında çarpıcı tespitlerde bulundu.
Milli takımın efsane EURO 2008 kadrosunda Arda Turan ile beraber forma giyen Nihat Kahveci, eski takım arkadaşına seslendi. Kahveci, Arda'nın fiziksel ve psikolojik durumunu iyi görmediğini söyleyerek "Artık bırakması lazım, futbol onu bırakmış" dedi.
*Nihat Kahveci
Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"ARTIK ÇOK ZORLAMA, BIRAK"
"Arda Turan’a da çok haksızlık etmeyelim. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Türkiye’nin en değerli oyuncularından biridir. Yaptıkları da ortada. Arda artık çok zorlama, futbolu bırak. Futbol da seni bıraktı zaten. Sakatlıklardan dönüyorsun ama beklenen Arda değilsin."
"BIRAKMAYI DA BİLMEK LAZIM"
"Bazen bırakmak, bırakmamaktan daha iyidir. O kadar çok eleştiri alıyor ki, bırakması onun hayrına. Ruh halini de iyi görmüyorum. Mutsuz bir Arda performans veremez. Barcelona’da hat-trcik yapmış, Atletico Madrid’de banko oynamış Arda derbide 84. dakikada oyuna giriyor. Ben, Beşiktaş dönemimde elimden geleni yapmaya çalıştım, sakatlıklardan sonra ‘Bırakıyorum’ dedim ve bıraktım. Bırakmayı da bilmek lazım."
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