Nihat Kahveci'den flaş Mauro Icardi açıklaması: Böyle forvet az bulunur

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Konyaspor'u 2-1 yendi. Spor yorumcusu Nihat Kahveci yeni transfer Mauro Icardi'nin performansını değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:12
Nihat Kahveci'den flaş Mauro Icardi açıklaması: Böyle forvet az bulunur
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Sarı-kırmızılılar kazandı. TRT Spor'da Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendiren Nihat Kahveci, Mauro Icardi’nin performansını da yorumladı.

"BÖYLE FORVET AZ BULUNUR"

Nihat Kahveci, "Öncelikle keyifli bir maç izledik. Konyaspor, bu maça çıkmadan önce neden lider olduğunu gösteren bir ilk yarı performansı. Galatasaray'da ikinci yarıda kulübe zenginliği ile Okan hocanın hamleleriyle galibiyeti getiren bir performans göstererek liderliği hak etti. Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim; Hazır olmadığı belli, Okan hoca'da son yarım saatte oyuna aldı. Topa dokunmadan takımına bu kadar yararlı olan bir forvet az bulunur" dedi.


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