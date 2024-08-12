Nihat Kahveci'den yeni transfere büyük övgü: 'Talisca etkisi'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:52

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:00

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Samsunspor galibiyetini Kontraspor YouTube kanalında yorumladı. Kahveci, Rafa Silva'ya övgüler yağdırdı.

Beşiktaş'ın ilk yarım saatte taraftarlarına "Bu geçen seneki Beşiktaş mı?" dedirttiğini ifade eden Kahveci, "Ama sonradan yeni transferler ortaya çıktı ve golleri attılar. Galatasaray'a karşı mükemmel performans göstermişlerdi burada da devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'NOKTA ARIŞI TRANSFER'

Gabriel Paulista'nın nokta atışı transfer olduğunu vurgulayan Nihat Kahveci, "Bakın Paulista diye bir oyuncu var. Ceza sahasında bütün müdahaleleri yapan oyuncu, bir de golü atan oyuncu. Bu kadar nokta atışı transfer olur mu? Kaliteli oyunculara sahipsen 30 dakika kötü de oynasan sana bir dakikada fişi çekerler" dedi.

'BU ZEMİNİN DURUMU NE?'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nın zeminine dikkat çeken ünlü yorumcu, "Bu zeminin durumu ne? Veriyorsun 20 milyon Euro bonservis, 4 milyon Euro yıllık ücret sonra bu sahaya, bu zemine çıkıyorlar. Samsun ayağa pas yapan takım, oyunu sete döndürüyor siz bu zemini onlara da nasıl sunuyorsunuz? Ne oldu burada? Sahanın ortası patates tarlası gibi. Ben inanamıyorum. O kadar transfer yapılıyor ama yazık. Zemin kötü olunca teknik takımlar etkilenir. Samsun'un da puan veya puanlar alabilmesi için iç sahada bu zemini düzeltmesi lazım" şeklinde konuştu.

'TALISCA ETKİSİ'

Son olarak Rafa Silva'ya övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "Rafa Silva için Talisca etkisi diyorum. İkinci yarıda top kayıpları yaptı ancak ilk yarıda en kritik anda yapmış olduğu kontrol bana göre attığı golden, son vuruşundan daha önemli. O kontrolle yüzde 70'i bitirdi zaten" diyerek sözlerini noktaladı.