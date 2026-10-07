Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Chelle, Osimhen'i ilk olarak eleme maçlarının kadrosuna dahil etmiş ancak golcü futbolcu daha sonra aday kadrodan çıkarılmıştı.

Bu durumla ilgili konuşen Eric Chelle, "Milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce Victor Osimhen sakatlandı. Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk" dedi.

"ANLAŞMAZLIK YOK" Galatasaray ile bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığını söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, "Oyuncu, kulüp veya milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yok" sözlerini sarf etti.

TRANSFER SÖZLERİ Victor Osimhen'le ilgili daha önce transfer açıklaması yapan ve 27 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma gidebileceğini söyleyen Chelle, bu sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söyledi.

Genç teknik adam, "Olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun" diye konuştu.

"AYRILMALI DEMEDİM" Chelle, "Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemedim" açıklamasını yaptı.