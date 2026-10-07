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Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'
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Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

7.10.2026 12:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu. Chelle, yıldız futbolcunun olası transferi hakkındaki sözlerinin yanlış yorumlandığını belirtti.

Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

Chelle, Osimhen'i ilk olarak eleme maçlarının kadrosuna dahil etmiş ancak golcü futbolcu daha sonra aday kadrodan çıkarılmıştı.

Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

Bu durumla ilgili konuşen Eric Chelle, "Milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce Victor Osimhen sakatlandı. Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk" dedi.

Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

"ANLAŞMAZLIK YOK"

Galatasaray ile bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığını söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, "Oyuncu, kulüp veya milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yok" sözlerini sarf etti.

Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

TRANSFER SÖZLERİ

Victor Osimhen'le ilgili daha önce transfer açıklaması yapan ve 27 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma gidebileceğini söyleyen Chelle, bu sözlerinin de yanlış anlaşıldığını söyledi.

Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

Genç teknik adam, "Olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun" diye konuştu.

Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

"AYRILMALI DEMEDİM"

Chelle, "Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemedim" açıklamasını yaptı.

Nijerya teknik direktörü, Victor Osimhen hakkındaki transfer sözlerine açıklık getirdi: 'Yanlış yorumlandı'

4 MAÇTA 8 GOLE KATKI VERDİ

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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