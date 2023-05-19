Nikola Jokic tarihe geçti Denver Nuggets seride avantajı yakaladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, kendi sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 108-103 yenerek Batı Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti.
NBA konferans finalleri serisinin ikinci maçında Denver Nuggets, Ball Arena'na Los Angeles Lakers'ı ağırladı.
Maçın en skorer oyuncusu Jamal Murray, kaydettiği 37 sayının 23'ünü 4. çeyrekte atarak Nuggets'ı Lakers karşısında geriden gelerek galibiyete taşıdı.
Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı.
Nikola Jokic
NBA TARİHİNE GEÇTİ
Bu maçtaki performansıyla birlikte Jokic, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu.
Lakers'ta LeBron James ve Austin Reaves 22'şer sayı kaydederken, Rui Hachimura ise 21 sayı attı.
Nuggets'ın 2-0 öne geçtiği serinin üçüncü maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.
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