Noa Lang'dan transfer itirafı: 'O takım ile görüştüm'

Napoli forması giyen Noa Lang'dan transfer için itiraf geldi.

27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, geride kalan yaz transfer döneminde Ajax ile görüştüğünü söyledi. Noa Lang, "Bunu düşündüm ama mümkün değildi. Ajax ile görüştüm, aksini söylersem yalan söylemiş olurum ancak sonuçta, bunu düşündüm ve mümkün olmadığı sonucuna vardım" diye konuştu.

"İTALYA, HOLLANDA'DAN ÇOK FARKLI"

Napoli ve milli takım arasındaki performans farklılığına da değinen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, "Hollanda'da sergilediğim futbolu, Napoli'ye de taşımaya çalışıyorum. Orada işler her zaman kolay olmuyor. Oyun felsefesi Hollanda'dan çok farklı ve kesinlikle buna uyum sağlamam gerekiyor. Gelişmek istiyorsam Napoli'nin oyun sistemine uyum sağlamalıyım" dedi.

Napoli'de bu sezon 4 maçta 183 dakika süre bulan Noa Lang, skora katkı sağlayamadı.