Cumhuriyet Gazetesi Logo
Noa Lang'dan transfer itirafı: 'O takım ile görüştüm'

Noa Lang'dan transfer itirafı: 'O takım ile görüştüm'

5.10.2026 18:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Noa Lang'dan transfer itirafı: 'O takım ile görüştüm'

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, kariyeri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Napoli forması giyen Noa Lang'dan transfer için itiraf geldi.

27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, geride kalan yaz transfer döneminde Ajax ile görüştüğünü söyledi. Noa Lang, "Bunu düşündüm ama mümkün değildi. Ajax ile görüştüm, aksini söylersem yalan söylemiş olurum ancak sonuçta, bunu düşündüm ve mümkün olmadığı sonucuna vardım" diye konuştu.

Image

"İTALYA, HOLLANDA'DAN ÇOK FARKLI"

Napoli ve milli takım arasındaki performans farklılığına da değinen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, "Hollanda'da sergilediğim futbolu, Napoli'ye de taşımaya çalışıyorum. Orada işler her zaman kolay olmuyor. Oyun felsefesi Hollanda'dan çok farklı ve kesinlikle buna uyum sağlamam gerekiyor. Gelişmek istiyorsam Napoli'nin oyun sistemine uyum sağlamalıyım" dedi.

Napoli'de bu sezon 4 maçta 183 dakika süre bulan Noa Lang, skora katkı sağlayamadı.

İlgili Konular: #transfer #napoli #ajax #Noa Lang

İlgili Haberler

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler belli oldu
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler belli oldu 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülke belli olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı da şampiyonada yer alacak.
İspanyol basını yazdı: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
İspanyol basını yazdı: Real Madrid'den Arda Güler kararı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in, 21 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Fenerbahçeli N'Golo Kante tek başına İstanbul sokaklarında!
Fenerbahçeli N'Golo Kante tek başına İstanbul sokaklarında! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, İstanbul'da tek başına gezerken görüntülendi.