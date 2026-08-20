İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Noah Sadiki'yi yakından takip ediyor. Galatasaray'ın Sadiki için Sunderland'in kapısını çalabileceği iddia edildi. Peki, Noah Sadiki kimdir? Noah Sadiki kaç yaşında, nereli? Noah Sadiki hangi takımlarda oynadı? Galatasaray Noah Sadiki'yi transfer mi edecek?

NOAH SADIKI KİMDİR?

Noah Sadiki, 17 Aralık 2004 yılında Brüksel'de dünyay geldi. Demokratik Kongolu profesyonel futbolcu. Defansif Orta Saha mevkiinde görev almaktadır.

NOAH SADIKI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Brüksel'de doğan Sadiki, altı yaşında 7 yaş altı seviyesinde RSC Anderlecht'e katıldı ve 21 yaş altı seviyesine kadar tüm genç takımlarda ilerledi. Robin Veldman'ın 21 yaş altı takımında etkileyici bir performans sergiledi ve Ekim 2021 ve Ocak 2022'de iki hazırlık maçında onu oynatan A takım teknik direktörü Vincent Kompany'nin dikkatini çekti. Şubat 2022'de bir yıllık, bir yıl daha uzatma opsiyonlu ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

27 Temmuz 2023'te Sadiki, Anderlecht'ten ayrıldı ve bildirilen 1,4 milyon € karşılığında dört yıllık bir sözleşmeyle Union SG'ye katıldı.

4 Temmuz 2025'te Sadiki, Union SG'den ayrıldı ve açıklanmayan bir ücret karşılığında beş yıllık bir sözleşmeyle Premier Lig kulübü Sunderland'e katıldı.

Belçika doğumlu Sadiki, Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenlidir. Sadiki ayrıca ebeveynlerinden hem Kongo hem de Belçika vatandaşlığına sahiptir. Belçika U20 takımına kadar oynamış ve Belçika genç milli takımında yer almış, ancak Eylül 2023'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti için oynamayı tercih etmiştir. Eylül 2023'te, SK Lommel ve Sparta Rotterdam'a karşı oynanan hazırlık maçlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti U21 takımına çağrılmıştır. İlk dakikalarını Sparta Rotterdam'a karşı 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan maçta oynamıştır. Ekim 2023'te Sadiki, Tunus U21 takımına karşı iki maçlık bir seri için Kongo Demokratik Cumhuriyeti U21 takımına çağrılmıştır.

Sadiki, 6 Eylül 2024'te Stade des Martyrs'te Gine'ye karşı oynanan Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda ilk kez forma giymiştir.

19 Mayıs 2026'da, teknik direktör Sébastien Desabre tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni temsil edecek 26 kişilik kadroya dahil edildi.