Noah Saviolo'dan Ferencvaros'a gözdağı: 'Asla bir korkumuz yok'

Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacakları ilk karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Saviolo, takım olarak maça hazır olduklarını belirterek, "Büyük bir maç olacak bizim adımıza, iyi bir test olacak. Hazır olduğumuzu söyleyebilirim ama neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KALİTEMİZİ BİLİYORUZ"

Takım içerisindeki atmosferin sorulması üzerine Noah Saviolo, bordo-mavili futbolcuların özgüveninin yüksek olduğunu vurguladı.

Saviolo, "Atmosfer çok iyi. Bütün oyuncularımız özgüvenli durumda. Kalitemizi biliyoruz, bunu sahaya yansıtmak zorundayız. Takımımız hazır. Asla bir korkumuz yok. Sahada bunu göstermeye çalışacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor taraftarının önünde iç sahadaki ilk maçına çıkacak olmasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan yeni transfer, bordo-mavili taraftarlara özel bir parantez açtı.

Noah Saviolo, "Zaten harika bir taraftarımız var. Onlarla birlikte ilk maçıma çıkacağım için mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımla birlikte en iyisini yapacağız. Tek amacımız var, taraftarımızı mutlu etmek" sözlerini sarf etti.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ İLK MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nde kariyerinin ilk maçına çıkacağını belirten Noah Saviolo, bu fırsata sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Genç oyuncu, "Avrupa Ligi'nde oynayacağım ilk maç olacak. Takım arkadaşlarım bana yardımcı olmaya çalışıyor. Her genç oyuncunun oynamak isteyeceği arena bu. Ben de bu şansa sahip olduğum için mutluyum. Yarın da elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

MOHAMED SALAH AÇIKLAMASI

Noah Saviolo, takım arkadaşı Mohamed Salah hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salah ile aynı sahayı paylaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Saviolo, yıldız futbolcunun takıma önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Saviolo, "Harika bir oyuncu, onunla aynı sahayı paylaşmak harika bir duygu. Herkes onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu biliyor. Onunla aynı yerde oynamak benim için bir rüyaydı. Bize çok yardımcı olacak. Kendisi harika bir oyuncu, onunla birlikte olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.