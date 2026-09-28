Norberto Neto 9 yıl sonra Juventus'a geri döndü!

Juventus, kaleci rotasyonunda yaşanan sakatlığın ardından tanıdık bir ismi kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi, daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen Brezilyalı kaleci Norberto Neto ile yeniden anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Juventus'tan yapılan açıklamada, 1989 doğumlu kaleciyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İtalyan kulübü önceki günlerde yedek kalecilerinden Kamil Grabara'nın çapraz bağ sakatlığı yaşadığını açıklamıştı.

JUVENTUS'TA 22 MAÇA ÇIKTI

Neto, daha önce 2015-2017 yılları arasında Juventus formasını giymişti.

Brezilyalı kaleci, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği iki sezonda 22 maçta görev aldı. Neto bu dönemde Juventus ile 2 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İSPANYA VE İNGİLTERE'DE FORMA GİYDİ

Juventus'tan ayrıldıktan sonra kariyerini İspanya'da sürdüren Neto, Valencia ve Barcelona formalarını giydi.

37 yaşındaki kaleci daha sonra İngiltere'de Bournemouth ve Arsenal kadrolarında yer aldı.

Neto, geçen sezon ise ülkesine dönerek Botafogo formasıyla mücadele etti.