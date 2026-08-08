Norveçli golcü F.Bahçe’nin listesinde: Gündem yine Sörloth

Fenerbahçe'de forvet transferi için geri sayıma geçildi. Sarı-Lacivertlilerin listesindeki Alexander Sörloth ve kulübü Atletico Madrid, ilk kez Fenerbahçe’ye transfer konusunda sıcak bakıyor. Oyuncu cephesinden Fenerbahçe’ye “Ciddiyseniz masaya oturabiliriz” mesajı iletildi.

İspanyol ekibinin Sörloth için 40 milyon Avro bonservis istediği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin, Sörloth’un şartlarını değerlendirdiği bildirildi.

PAVLİDİS’E ENGEL

Sarı-Lacivertlilerin gündemindeki diğer santrfor Benfica’dan Vangelis Pavlidis... Teknik direktör İsmail Kartal’ın, Yunan golcü için olumlu görüş bildirdiği ve “Sistemime uygun, aradığım oyuncu” dediği öğrenildi.

Pavlidis’in de Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ancak Benfica’nın 60- 70 milyon Avro seviyesinde bonservis talebi olduğu kaydedildi. SarıLacivertlilerin Pavlidis için ayırdığı rakamın 40 milyon Avro’yu bulduğu belirtildi.