Nottingham Forest'tan Ibrahim Sangare'ye yeni sözleşme!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare'nin sözleşmesini 2029 yazına kadar uzattığını resmen açıkladı.

2023 yılında PSV'den Nottingham Forest'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, geçen süreçte takımın orta sahasındaki en önemli isimlerden biri haline geldi. Sangare, 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 43 maça çıktı.

Deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 14 karşılaşmada forma giydi. Yarı final öncesinde yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle o mücadeleyi kaçıran Sangare, bu talihsiz durum olmasaydı Nottingham Forest'ın tarihi Avrupa serüvenindeki tüm maçlarda görev yapacaktı.

"BU KULÜP BENİM İÇİN BİR AİLE HALİNE GELDİ"

Yeni sözleşmenin ardından konuşan Ibrahim Sangare, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sözleşmeyi imzaladığım için çok mutluyum. Bu aynı zamanda taraftarlarımıza teşekkür etmek için de güzel bir fırsat. Geçen sezon her zaman kolay geçmedi ancak onlar her zaman yanımızdaydı ve desteklerini sürekli hissettim.

Burada geçirdiğim üç yılın ardından bu kulüp benim için bir aile haline geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu süreçte çok şey öğrendim ve bu noktaya gelebilmek için çok çalıştım. Yeni teknik direktörümüzle çalışmayı ve sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum."

"NOTTINGHAM FOREST FORMASINI GİYMENİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Nottingham Forest Futbol Operasyonları Sorumlusu George Syrianos ise Sangare'nin yeni sözleşmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Ibrahim buraya Avrupa'nın en üst seviyesinde oynama tecrübesiyle geldi ve hem saha içinde hem de saha dışında gelişimini sürdürdü.

Ibra takım içinde önemli bir role sahip. Takım arkadaşlarının saygısını kazanmış durumda ve burada geçirdiği üç yılın ardından Nottingham Forest formasını giymenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor.

Yeni sözleşmeye imza atmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma, sahadaki etkisinin ve kalitesinin bir ödülü niteliğinde. Ayrıca kulübümüzü daha da ileriye taşıma hedefimizi paylaştığını biliyorum."