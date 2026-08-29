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Nottingham Forest'tan Liverpool'a çelme: Ligde galibiyetle tanışamadı

Nottingham Forest'tan Liverpool'a çelme: Ligde galibiyetle tanışamadı

29.08.2026 17:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Nottingham Forest'tan Liverpool'a çelme: Ligde galibiyetle tanışamadı

Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı.

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Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Dan Ndoye ile öne geçen Nottingham Forest, hızlı gelişen atakta Ndoye'nin uzak köşeye yaptığı şık vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Liverpool, ilk yarıda Florian Wirtz ile beraberliği yakalasa da 32. dakikada gelen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ev sahibi ekip, 60. dakikada Alexander Isak ile skoru eşitledi. İsveçli forvet, Cody Gakpo'nun ortasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Nottingham Forest, 70. dakikada Morgan Gibbs-White'ın penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti.

Liverpool ise bu gole kısa süre içerisinde cevap verdi. Victor Muñoz, üst direğe çarpan sert vuruşunun ardından topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşma bu skorla sona ererken, Muñoz Liverpool formasıyla Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

LIVERPOOL'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Liverpool puanını 2'ye yükselterek 10. sırada yer aldı. Nottingham Forest ise sezonun ilk puanını aldı ve 12. sıraya yükseldi.

Liverpool, sezonun ilk haftasında da Newcastle ile 2-2 berabere kalmıştı. Böylece kırmızılar, Premier Lig'de ilk iki haftayı iki beraberlikle tamamladı.

İlgili Konular: #liverpool #İngiltere Premier Lig #nottingham forest

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