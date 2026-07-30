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Nuri Şahin'den mağlubiyet açıklaması: 'Hepimiz adına çok acı bir tecrübe oldu'

Nuri Şahin'den mağlubiyet açıklaması: 'Hepimiz adına çok acı bir tecrübe oldu'

30.07.2026 22:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Nuri Şahin'den mağlubiyet açıklaması: 'Hepimiz adına çok acı bir tecrübe oldu'

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 2-0 mağlup oldukları Inter Turku maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Inter Turku maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Genç teknik direktör, "Öncelikle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz hepimiz. Soyunma odasında herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bugün adamlar hak ederek kazandı. Şanslı bir galibiyet ya da seken topla bir galibiyet değil, hak ettiler. Tebrik etmek lazım. Acımızı yaşayacağız. Yine bu oyuncular, bu takımı ayağa kaldıracak. Bugün o hayal kırıklığını yaşamalıyız. Hepimiz adına çok acı bir tecrübe oldu bu" dedi.

Sözlerine devam eden Nuri Şahin, "Gerçekler her zaman sahada yaşanıyor. Biz bugün maçın hiçbir anında turu hak etmedik. Oyunculara bunu söyledim. Yine onların başında olacağım, yine birlikte olacağız ama acıyı yaşamaları lazım. Bunun bir karşılığı olması lazım" diye konuştu.

"OYNADIĞIMIZ OYUN BİZE YAKIŞMADI"

Nuri Şahin, "Çalıştığımız gibi baskıya çıkmadık. Demek ki ben iyi anlatamadım. Sorumluluk bende. Kenarda birebir bırakıyorsak, oraya gelen kısımda bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir, onu değiştirdik ama ikinci yarıda çok erken gol yedik. Oynadığımız oyun gerçekten bize yakışmadı" açıklamasını yaptı.

37 yaşındaki teknik direktör, "Birkaç gün acımızı yaşamalıyız. Geçen sene çok emek verdik, bu oyuncular çok emek verdi. Bunun karşılığı bu olmamalıydı. Futbolun içinde bunlar var. Benim adıma da çok acı bir tecrübe oldu. Ayağa kalkmamız gerekiyor, ayağa kalkacağımızdan eminim. Ayağa kalkmasını bileceğiz" dedi.

İlgili Konular: #Başakşehir #nuri şahin #Inter Turku

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