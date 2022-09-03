Nuri Şahin'den Jorge Jesus'a: İnsanı ürkütüyor

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:27

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başında geride kalan 4 haftada 6 puan toplayan Nuri Şahin, beIN Sports'a konuştu.

Futbolu ani bir kararla bırakarak teknik direktör olmasıyla ilgili açıklama yapan Nuri Şahin, "Oyuncuyken bir anda teknik direktör olmam oyuncular üzerinde etki bırakabilirdi. Ama sağ olsunlar bu göreve geldiğimde çok içtenlikle karşıladılar. Çok ince bir çizgi o çizgiyi kaçırdığında tepe taklak gidebilirsiniz. Benim kısa dönemdeki hocalığımda bile o çizgiyi kaybettiğimiz arkadaşlarımızla yollarımızı ayırma kararı aldık" dedi.

"TESİSLERİMİZİ GÖSTERDİĞİMİZ ZAMAN ŞAŞIRIYORLAR"

Antalyaspor'daki hedefleriyle ilgili konuşan genç teknik direktör, "Antalyaspor'da hedefim istikrar. Hoca, futbolcu, yönetim, tesisleşme konusunda istikrar istiyorum. İstikrarla gelen başarı kalıcı olur. Transfer görüşmeleri yaptığımız bir sürü futbolcu oldu. Oyuncular İstanbul dışında ilk tercih ettikleri yer Antalya'dır. Dünya yıldızlarıyla görüşüyoruz. Tesislerimizi gösterdiğimiz zaman şaşırıyorlar. Türk futbolunda istikrar zor mu, çok zor ama Antalyaspor'da istikrarı sağlarsak başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KAZANDIKLARI KUPALAR ORTADA"

Birlikte çalıştığı teknik direktörler hakkında Şahin, "Fatih Terim ile Jose Mourinho'nun devre arasının 15 dakikasında maç kazandırdığını gördüm. Bu sadece motivasyon değildir. Kazandıkları kupalar ortada" açıklamasını yaptı.

"BENCE TAKTİK GÜNDEM OLACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Türk futbolundaki taktik anlayışıyla ilgili olarak Şahin, "Bence taktik gündem olacak bir şey değil. Bazı yorumcular Türkiye'de 3'lü oynanmaz diyor. Biz buraya geldiğimizde 3'lü başladık. Elimizdeki malzeme bizi buna itti. Doğru oyuncular olduğunda 3'lü oynamak çok önemli. Bizim Türk futbolunda sorunumuz 3'lü ve ya 4'lü değil. Daha büyük sorunlarımız var. Eleştirilme konusunda biraz daha saygılı olunmalı" şeklinde konuştu.

"ATILAN BİR GOL SONRASI İNSAN ÜRKÜYOR"

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus hakkında da itiraflarda bulunan Şahin, şöyle konuştu:

"Jorge Jesus yıllardır inanılmaz şeyler başaran bir insan. Geçen bir maçta atılan bir gol sonrası insan ürküyor. Saygı duyuyor. Ismael, Pirlo, Montella çok değerli hocalar. Şu anda Beşiktaş farklı görüntü çiziyor. Beğenerek izliyorum. Her hoca işini severek yapıyor. İlhan hoca, Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan hepsi çok değerli isimler. Türk futbolu doğru yere doğru gidiyor."