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Nurselen Yalgettekin'den Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya!

Nurselen Yalgettekin'den Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya!

23.09.2026 18:52:00
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Nurselen Yalgettekin'den Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya!

Milli boksör Nurselen Yalgettekin, Avrupa Boks Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Ukraynalı Hanna Okhota'ya 4-1 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Nurselen Yalgettekin, bronz madalya elde etti.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansının ilk maçında Nurselen, kadınlar 48 kilo yarı finalinde Ukraynalı sporcu Hanna Okhota ile karşılaştı.

KARİYERİNDE BİR İLK

Rakibine 4-1 yenilen 22 yaşındaki milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı. Nurselen, ilk kez büyükler kategorisinde bu seviyede madalya kazandı.

Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığını hatırlatan Nurselen, "Burada yarı final oynadığım için çok mutluyum. Ringde en iyi Nurselen'i göstermeye çalıştım. Daha iyisi olabilirdi ama ilk Avrupa şampiyonamda bronz madalya kazandığım için kendimle gurur duyuyorum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, onun için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi hazırlayan milli takım antrenörlerimize, zihinsel antrenman koçuma, aileme ve beni seven, destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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