'Öcalan'a özgürlük' istemişti... Sebahattin Şirin'den yeni açıklama: 'Böylesi yanlış anlaşılmaya yol açan...'

Galatasaray taraftar grubu olan ultrAslan’ın 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan tribün lideri Muzaffer Şirin, pazar günü yapılan operasyonla, “6222 sayılı kanuna muhalefet”, “uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma”, “örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından gözaltına alınmıştı.

EV HAPSİ ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şirin ev hapsi ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Mahkeme, Şirin'in yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

'SAYIN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' SLOGANI AÇIKLAMASI

Sebahattin Şirin, adliyeye sevk edilirken 'Sayın Öcalan'a özgürlük' sloganı atmıştı.

Şirin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile o sözlerine açıklık getirdi.

Şirin, "Böylesi yanlış anlaşılmaya yol açan ifadelerimden dolayı öncelikle şehit ve gazi ailelerimizden, kamuoyundan ve bütün dost ve kardeşlerimden özür dilediğimi belirtmek istiyorum" dedi.

Sebahattin Şirin'in açıklaması şu şekilde:

"KAMUOYUNA...

Hakkımda başlatılan soruşturma ve gözaltı sürecinde stres, zihin ve beden yorgunluğu altında sarfettiğim bazı sözlerin ciddi bir yanlış anlaşılmaya yol açtığını ve bunun da her zaman olduğu gibi birtakım art niyetli kişiler tarafından çarpıtılarak istismar edildiğini üzülerek ve esefle takip ediyorum.

Hakkımda kamuoyunda dolaştırılan birtakım ağır suçlamalar, özellikle uyuşturucu kullanma gibi itibarsızlaştırıcı ithamlar (ki hayatımın büyük bir kısmı uyuşturucu ile mücadeleyle geçtiği; özellikle de üniversiteli gençlerimizi bu beladan korumak için bütün çabaları sürdürmeme rağmen) diğer yandan incitici gelişmelerin ağır etkisi altında sinirle sarfettiğim sözlerden sanki terörist Apo'yu savunduğum gibi tamamen aksi bir anlaşılma çıkması benim açımdan kabul edilemez bir durumdur.

Böyle bir durum benim 50 yıllık geçmişime, inanç ve değerlerime, herkesin yakından bildiği şahsiyetim ve değişmez duruşuma tamamen zıt bir durum olur ki, bundan da Allah'a sığınırım.

Böylesi yanlış anlaşılmaya yol açan ifadelerimden dolayı öncelikle şehit ve gazi ailelerimizden, kamuoyundan ve bütün dost ve kardeşlerimden özür dilediğimi belirtmek istiyorum.

Ülkemizin ve milletimizin huzuru, barış, güvenlik ve terörsüz Türkiye geleceği adına tüm partilerimiz tarafından atılan bütün adımları desteklemekle birlikte, milletimizin tertemiz vicdanında terörist başı olan katil bir kişiye ömrüm boyunca asla olumlu bakmadığımı ve onların hepsini İlahi adalete havale ettiğimi bir kez daha bütün kamuoyuna beyan ediyor, onurlu bir şekilde adalet ve hakkaniyetin yanında duran tüm dostlara, milli duruş sahibi herkese selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Hep söyledik hep söylüyoruz;

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE TEK TÜRKİYE!"