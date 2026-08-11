Gözaltına alınan Sebahattin Şirin'in ifadesi ortaya çıktı! 'Öcalan' sloganını böyle savundu: 'Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğim için...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan, 'Sebahattin Şirin' ismiyle tanınan Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in savcılık ifadesi tamamlandı.

EV HAPSİ ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şirin ev hapsi ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Mahkeme, Şirin'in yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

EVİNDE BULUNAN SİLAHLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Sebahattin Şirin, evinde yapılan aramada ele geçirilen ruhsatlı ve üstüne kayıtlı olmadığı tespit edilen 4 adet balistik yelek, 1 adet tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 2 adet adet 6*35 boş şarjör, bahse konu silahı ve 141 adet 9*19 ile 1 adet 6*35 fişeği ne şekilde temin ettiği, herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı ve hangi amaçla evde bulunduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

"Soruşturma kapsamında yapılan aramada ikametimde bulunan tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9*19 çapındaki mermilerin yaklaşık 5 - 6 ay önce memleketim Trabzon Of'ta bulunduğum esnada sezonluk işçi olarak bölgeye gelen Gürcü vatandaşı olarak bildiğim ancak başkaca açık kimlik, eşgal ve iletişim bilgisini bilmediğim bir kişiden 45 bin TL elden nakit para vererek satın aldım. Silahı satın alırken yanımda başka kimse yoktu. Sezonluk işçi diye bahsettiğim kişi de işçilerin çay kırmak için çağırıldığı alanda bulunan benim tesadüfen gördüğüm bir kimseydi. Bu tabanca ve mermileri aldıktan sonra hiçbir şekilde kullanmadım çalışıp çalışmadığını dahi bilmiyorum.

Yine bu şekilde tabanca almamın sebebi tamamen kendimi korumak amacıyladır. Çünkü tribünlerde aktif olarak görev alan ve yine tribünlerde tribüne sızmaya çalışan uyuşturucu madde kullanan ve tribüne sokup satmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğim için bu hususta olası tehditlerde kendimi korumak için aldığım tabanca ve mermilerdir. Bu amaçla da olsa ruhsatsız mermi ve tabanca bulundurduğum için pişmanım. İkamette tespit edilen 6*35 çapındaki şarjörlere ve fişeğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Hangi tarihte ve ne şekilde ikametime girdiğine dair herhangi bir bilgim yoktur. Benim dışımdaki ikamette yaşayan aile bireylerinin de bahse konu mermi ve şarjörlerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yani bilgim dışındaki şarjör ve mermileri dair herhangi bir bilgi beyan edemiyorum. İkamette ele geçirilen 4 adet balistik yelek hakkında bilgi sahibi oldum. Yeleklerden bir tanesini yaklaşık 5 yıl önce Zeytinburnu'nda tam olarak adresini ve adını bilmediğim bir iş yerinden kendim satın almıştım. Amacım olası tehdit durumlarında kendimi korumaktır. Ben tribün lideri olduğum için, tribünü her türlü uyuşturucu ve devlete karşı olası tehlikelere karşı koruma amacını taşıdığım için şahsıma yönelik olası tehditleri Mossad, FETÖ gibi devletimize karşı ajan ve örgütlerden üst düzey tehdit olarak görüyorum.

İfadem de belirttiğim bir adet yeleği de satın alma sebebim kendimi korumak amaçlıdır. İkamette ele geçirilen diğer balistik yeleklerde bir tanesini de yaklaşık 5 ay önce ismini Hakan olarak bildiğim Avrupa maçlarında simaen tanıdığım ancak kendisi hakkında başkaca bilgiye sahip olmadığım bir kişiden hediye olarak almıştım. Diğer iki yeleğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Onlara dair bir bilgi beyan edemiyorum."

AKIN GÜRLEK PAYLAŞIMI CEVABI

Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Benim aktif olarak kullandığım @SebehattinReis kullanıcı isimli X (Twitter) ve instagram sosyal medya platformlarında kullandığım hesaplarım bulunmaktadır. Bahse konu hesaplar şahsım tarafından kullanılmaktadır.

Her ne kadar resmi kayıtlarda ismim Muzaffer ŞİRİN olarak geçse de ben doğduğumdan bugüne kadar ailem tarafından hep Sebahattin olarak anılıyorum. Bunun herhangi bir sebebi bulunmamaktadır. Bu sebeple ailemle başlayan Sebahattin isminin kullanılması sosyal çevremde de günümüze kadar devam etti. Yani çevrem tarafından her zaman Sebahattin olarak anıldım. Resmi olarak isim değiştirmem veya sonradan kendi ismim dışında başka bir isim kullanmam söz konusu değildir.

Soruşturma kapsamında X (Twitter) sosyal medya platformunda şahsıma ait hesaptan 08/08/2026 tarihinde saat 23.56'da yapılan paylaşım şahsıma aittir. Aynı paylaşımı Instagram sosyal medya hesabımdan da yaptım. Bahse konu paylaşımda bulunma amacım paylaşım içeriğinde açıkça belirttiğim üzere devletimizin geçmişte özellikle 1993 senesinde meydana gelen faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele alarak bu olayların üzerine gitmesini bu hususta kararlı mücadele vermesini çok kıymetli bulduğum ve desteklediğimden ötürüdür.

Adalet Bakanımızın bu konudaki hassasiyetini ve çalışmalarını çok kıymetli bulduğum için bahse konu paylaşımı yaptım. Paylaşım içeriğinde devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacakları dedikoduları kulağımıza geldiğinden ve bu grubun içinde Adalet Bakanımızın da adının geçirildiğinden bahsetmiş isem de, ben bu hususu aktif olarak kullandığım sosyal medya platformlarında içeriğine itibar etmediğim yazılar ve paylaşımlar gördüğüm için paylaştım.

Bahsettiğim sosyal medya hesaplarının bir çoğu şuan tam olarak kullanıcı ismini, paylaşım tarihini ve içeriğini hatırlamadığım anonim hesaplardır. Ayrıca kamuoyunda bilinen Fatih ALTAYLI, Serhat ULUEREN ve Serbay ŞENKAL isimli gazetecilerin sosyal medya hesaplarında Galatasaray yönetimi aleyhine yapmış oldukları paylaşımlardan ötürü, yazı içeriğinde de bu durumu detaylı olarak izah edemesem de amacım bir nevi bu hususta ihbarda bulunmak ve yine sayın bakanımızın gıyabında yapılan ve itibar etmediğimiz sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekmek ve bakanlığımızı bu hususta bilgilendirmekti.

Kesinlikle belirttiğim amacım dışında herhangi bir ithamda bulunmam veya başka bir anlaşılmaya sebebiyet verecek bir eylemim olmamıştır."

KARABORSA BİLET SATIŞI İDDİALARINA YANIT

Sebahattin Şirin, karaborsa bilet satışı iddiaları üzerine şu yanıtı verdi:

"Ben ifademde belirttiğim gibi sadece Galatasaray'a gönül bağı bulunan ve bu amaçla sosyal medya platformunda ultraslan adı altında bir araya gelen taraftarların bir parçasıyım. Bu taraftar grubumuzun Galatasaray yönetimiyle bir bağı bulunmamaktadır. Kulüp tarafından taraftar grubumuza hiçbir şekilde ücretsiz bilet verilmesi söz konusu değildir. Sadece kulüp tarafından grubumuzda bulunan üniversite ve lise öğrencilerine %50 indirim hakkı tanınmıştır. Bu şekilde alınan biletlerin de hiçbir şekilde değerinde veya değerinin üzerinde bir başkasına satılması söz konusu değildir. Bu nedenle kulüp tarafından grubumuza ücretsiz bilet verildiği bu biletlerin de değerinin üzerinde başkaca şahıslara satıldığına dair iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum."

'SAYIN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' SLOGANI AÇIKLAMASI

Sebahattin Şirin, adliyeye sevk edilirken attığı, 'Sayın Öcalan'a özgürlük' sloganı sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Hakkımda yürütülen soruşturmayla ilgili olarak emniyetten hastaneye sevk edildiğim esnada basın mensuplarına gördüğüm açık alanda terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için 'Sayın Öcalan'a özgürlük, Sayın Öcalan'a özgürlük' şeklinde söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır.

Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında tarafıma sorulan hususlara ilişkin samimi olarak beyanda bulundum. Üzerime atılı suçların hiçbirisini kabul etmiyorum. Suçsuzum."