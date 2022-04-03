Ofsaytta radikal değişiklik! Gün ışığı kuralı
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in efsane teknik direktörü Fransız futbol adamı Arsene Wenger'in gündeme getirdiği gün ışığı etkili ofsayt kuralı İtalya'da hayata geçiyor.
İtalya Futbol Federasyonu, Serie A ve B U18 liglerinde FIFA Küresel Futbol Geliştirme Direktörü Arsene Wenger tarafından önerilen ofsayt kuralı ile ilgili bir test uygulamasına başlanacağını açıkladı. İtalya Futbol Federasyonu, projeyi İtalyan Hakemler Birliği'nin desteğiyle FIFA’nın gözetiminde bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte hayata geçirecek ve ligin bitimine kadar test edecek.
Konuyla ilgili olarak geçen hafta C klasmanından seçilmiş bir grup hakem ve yardımcı hakem, Roma'daki Acquacetosa Spor Merkezi'nde özel bir toplantıya katıldı. Toplantı sırasında teorik ve uygulamalı testler yanında özellikle sahada kameralarla çekilen bazı simülasyonlar daha sonra derinlemesine teknik analizlerle incelendi.
GÜN IŞIĞI KURALI
VAR’ın devreye girmesiyle birlikte daha da artan ofsayt tartışmaları üzerine Arsene Wenger bir öneri getirerek bir atak oyuncusunun ofsayt sayılması için vücudunun görüntüde rakibinden ayrılması ve iki oyuncu arasında gün ışığı olmasının ofsayt tartışmalarını minimuma indireceği iddiasında bulundu. Ancak bu öneri henüz FIFA tarafından değerlendirilmeye alınıp IFAB’a gönderilmedi.
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