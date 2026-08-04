Oğuz Aydın için transfer yarışı: 4 ekip devrede

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a Avrupa'dan önemli ve çok sayıda talip çıktı.
Matteo Moretto'nun haberine göre; Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.
25 yaşındaki futbolcu için daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor iddiaları da gündeme gelmişti.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.