Oğuz Aydın için transfer yarışı: 4 ekip devrede

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a Avrupa'dan önemli ve çok sayıda talip çıktı.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.

25 yaşındaki futbolcu için daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor iddiaları da gündeme gelmişti.