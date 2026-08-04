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Oğuz Aydın için transfer yarışı: 4 ekip devrede
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Oğuz Aydın için transfer yarışı: 4 ekip devrede

4.08.2026 11:51:00
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Cumhuriyet Spor
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Oğuz Aydın için transfer yarışı: 4 ekip devrede

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers'ın talip olduğu iddia edildi.

Oğuz Aydın için transfer yarışı: 4 ekip devrede

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a Avrupa'dan önemli ve çok sayıda talip çıktı.

Oğuz Aydın için transfer yarışı: 4 ekip devrede

Matteo Moretto'nun haberine göre; Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.

Oğuz Aydın için transfer yarışı: 4 ekip devrede

25 yaşındaki futbolcu için daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor iddiaları da gündeme gelmişti.

Oğuz Aydın için transfer yarışı: 4 ekip devrede

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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