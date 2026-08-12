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Oğuz Çetin açıkladı: Romelu Lukaku'dan büyük fedakarlık!

Oğuz Çetin açıkladı: Romelu Lukaku'dan büyük fedakarlık!

12.08.2026 19:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Oğuz Çetin açıkladı: Romelu Lukaku'dan büyük fedakarlık!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertli kulübün resmi televizyon kanalında konuştu. Çetin, 33 yaşındaki Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun transferine dair ayrıntıları paylaştı.
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Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Oğuz Çetin, Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in açıklamaları şu şekilde: 

“Gece gündüz 24 saat Fenerbahçe'yi yaşayarak bir süreç geçiriyoruz. Hiç kolay değil. Hem maddi anlamda kulübü tekrar ayağa kaldırmak, hem de futbolu tekrar yapılandırmak için çalışıyoruz. Temel amaç belli. Hepimiz buraya bu sene şampiyon olmak için geldik. 7/24 çalışıyoruz.

Son 2 aydır İsmail hocamla gece gündüz birlikteyiz. Kendisini çok iyi geliştirmiş. Bugün dünya futbolunda hangi üst düzey kulüp ne oynuyorsa, onu oynatabilme becerisine sahip.”

"ŞAMPİYON OLMAYA GELDİK"

"Hoca oynatmak istediği oyun konusunda çok net. Gelen oyuncular yeni isimler bile olsa çok kısa sürede hocanın ne istediğini anlıyorlar. İsmail hoca bunu çalışmaları ve toplantılarla aktarıyor. 

Kulübü tekrar maddi olarak ayağa kaldırmak, düzenlemek, futbolu yapılandırmak, büyük taraftarımıza heyecan verecek oyunu dizayn etmek, hiç kolay şeyler değil.

Bugün Fenerbahçe'nin büyük tecrübe ve kararlılıkla yönetildiğini söyleyebiliriz. Şampiyon olmaya geldik."

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LUKAKU TRANSFERİ AÇIKLAMASI

“Lukaku'nun transferi Fenerbahçe'ye gerçekleşti. Böyle bir oyuncunun kazandırılmış olması gerçekten önemli. Şampiyon olduğumuz taktirde +1 senelik sözleşmesi devreye girecek ki şampiyon olacağız. Çok büyük bir katkısı olacak diye düşünüyorum.”

“Şampiyonluk yolunda benim olmam lazım diyor. Bunu inanarak söylüyor. Hatta Lukaku Napoli'nin talepleri karşısında parayı kendi cebinden ödeyerek maddi fedakarlık yaptı.”

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