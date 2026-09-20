Oğuz Çetin'den hakem açıklaması: 'Türk futbolunun kanayan yarası'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın sezon başlangıcını değerlendiren Çetin, şampiyonluk hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

"TARİHİMİZDE ÖNEMLİ SKORLARDAN BİRİNİ ALDIK"

Oğuz Çetin, 8-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Tarihimizde önemli skorlardan birini aldık, her bir futbolcuyu tebrik ederim. 24 Haziran'da sezonu açtık, çok zorlu bir süreç yaşıyoruz. Özellikle takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verdiği haftalarda, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı, zorlu maçlar hiç kolay değil. Zorlu zamanlar geçirdik" dedi.

Süper Lig'deki puan kayıplarına da değinen Çetin, "Özellikle Süper Lig'de kayıplarımız oldu, doğru. Şampiyonlar Ligi'nde son 24'e girme konusunda her türlü mücadelemizi vereceğiz. Takımımız çok potansiyelli. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli. Oyun adaptasyonu her geçen gün yükseliyor, bu akşam olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

"TEMEL AMACIMIZ MAYIS 27'DE ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMEK"

Çetin, Fenerbahçe'nin sezon sonundaki hedefini ise şöyle açıkladı:

"Temel amacımız Mayıs 27'de şampiyonluğu ilan etmek. Her bir maç, bize daha fazla güç katacak."

"GÜÇLÜ ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Fenerbahçe'deki birlikteliğe dikkat çeken Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize liderlik eden Sayın Aziz Yıldırım'ın büyük desteği ve büyük tecrübesiyle her geçen gün camia olarak, takım olarak, teknik kadro, oyuncular olarak çok iyi noktaya doğru ilerlediğimizi görüyorum. Bu milli arada bunu daha da geliştirip Rizespor maçıyla birlikte kaldığımız yerden devam ederek Mayıs 27'de şampiyonluğa giden yolda güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

"KİMSENİN LÜKSÜ YOK"

İlk haftalarda yaşanan puan kayıplarının kabul edilemez olduğunu belirten Çetin, "Bu zorlu süreçte, ilk 5 haftada bu kayıpları yapma lüksü yok, kimsenin yok. Bizim yok, İsmail Hoca'nın yok, futbolcuların yok. Fenerbahçe camiası her zaman başarılı olmak, her maçı kazanmak zorundadır" şeklinde konuştu.

Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk 5 haftada kaybedilen puanlar, zorlu süreçte zorluğun getirdiği eksikliklerdir. Ligin başındayız, temel amaçtan sapmadan, inancımızdan hiçbir eksilme olmadan bu zorlu yolda bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim."

"TÜRK FUTBOLUNUN KANAYAN YARASI!"

Puan kayıplarında hakem kararlarının etkisi olup olmadığı sorulan Oğuz Çetin, hakem hatalarının da yaşandığını söyledi.

Çetin, "Kesinlikle! Ancak bunun arkasına sığınmamamız lazım. Bu süreçte oyunumuzu ve skorumuzu etkileyen kararlar oldu. Mağdur olduğumuz birçok maç oldu. Kendi özeleştirimizi yaparak ilerliyoruz. O taraf Türk futbolunun kanayan yarası. Önümüzdeki haftalarda bu tip hakem hataları ne bize ne diğer takımlara yapılır" ifadelerini kullandı.