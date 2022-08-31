Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile anlaştı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:20

Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılın ardından sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı Fraport TAV Antalyaspor oldu.

29 yaşındaki milli orta saha, Antalyaspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Daha önce transfer çalışmalarının tamamlandığı açıklanan Akdeniz ekibinde alınan istikrarsız sonuçların ardından girişimler yeniden başlarken, Oğuzhan Özyakup transferinde mutlu sona ulaştı.

Antalyaspor ile görüşmelerini tamamlayan Oğuzhan'ın, kısa süre içerisinde Antalya'ya gitmesi ve imza atması bekleniyor.

2012-2013 sezonunda Arsenal'in genç takımından Beşiktaş'a transfer olan başarılı futbolcu, tam 10 yıl Siyah-Beyazlı formayı terletti. Beşiktaş ile 310 maça çıkan Oğuzhan Özyakup, 35 gol ve 62 asiste imza koydu.

2019-2020 sezonunun ikinci devresinde Beşiktaş'tan kiralık olarak Feyenoord forması da giyen Oğuzhan Özyakup, 4 maçta sahaya çıkarak 1 kez gol sevinci yaşamıştı.