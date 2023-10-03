Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor!

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile Old Trafford'da Manchester United'i devirerek tarihe geçmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:24
Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor!
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray 3 Ekim salı günü Manchester United deplasmanında sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, İngiltere temsilcisini Old Trafford'da yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş, Manchester United'i kendi evinde mağlup ederken Galatasaray şu ana dek bunu başaramadı.

BAŞAKŞEHİR'DE MAĞLUP ETTİ

Başarılı teknik adam Başakşehir'le şampiyon olduğu sezonun ardından Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United ile eşleşmişti. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir bu karşılaşmalardan İstanbul'daki maçı 2-1 kazanmış ancak İngiltere'deki karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 

Galatasaray-Manchester United karşılaşması 3 Ekim salı günü saat 22.00'de oynanacak.


Player Alanı
galatasaray okan buruk Şampiyonlar Ligi manchester united

İlgili Haberler

Manchester United maçı öncesi... Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!

Manchester United maçı öncesi... Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!
Ange Postecoglou gözünü dikti... İşte Galatasaray'dan istediği isim!

Ange Postecoglou gözünü dikti... İşte Galatasaray'dan istediği isim!
Galatasaray, Manchester United deplasmanında!

Galatasaray, Manchester United deplasmanında!

En Çok Okunan Haberler