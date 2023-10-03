Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor!
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile Old Trafford'da Manchester United'i devirerek tarihe geçmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray 3 Ekim salı günü Manchester United deplasmanında sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, İngiltere temsilcisini Old Trafford'da yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş, Manchester United'i kendi evinde mağlup ederken Galatasaray şu ana dek bunu başaramadı.
BAŞAKŞEHİR'DE MAĞLUP ETTİ
Başarılı teknik adam Başakşehir'le şampiyon olduğu sezonun ardından Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United ile eşleşmişti. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir bu karşılaşmalardan İstanbul'daki maçı 2-1 kazanmış ancak İngiltere'deki karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray-Manchester United karşılaşması 3 Ekim salı günü saat 22.00'de oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Şampiyonlar Ligi'nde büst krizi: Maç iptal edildi!
- İYİ Parti'de flaş hareketlilik
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü