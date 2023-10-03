Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:24

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:24

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray 3 Ekim salı günü Manchester United deplasmanında sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, İngiltere temsilcisini Old Trafford'da yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş, Manchester United'i kendi evinde mağlup ederken Galatasaray şu ana dek bunu başaramadı.

BAŞAKŞEHİR'DE MAĞLUP ETTİ

Başarılı teknik adam Başakşehir'le şampiyon olduğu sezonun ardından Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United ile eşleşmişti. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir bu karşılaşmalardan İstanbul'daki maçı 2-1 kazanmış ancak İngiltere'deki karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray-Manchester United karşılaşması 3 Ekim salı günü saat 22.00'de oynanacak.