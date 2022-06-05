Okan Buruk: 'Galatasaray'ı istiyorum'

05 Haziran 2022 Pazar, 15:56

Son günlerde Galatasaray'ın başına getirileceği konuşulan Okan Buruk, NTV'de Kırılma Anı programına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULUK BAŞKA HOCALIK BAŞKA"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Milano'ya ilk gidişimde çok heyecanlandım. İçimden 'Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz diyordum' Hepsi birer tecrübe. Her yaşadığınız maç ve sene benim için tecrübe oldu. Çok fazla takım değiştirdim. Korkmadım elimden geldiğince başarılı olmaya çalıştım. En uzun kaldığım dönem Akhisar ve Başakşehir'di. Biriyle kupayı aldım. Başakşehir'de de lig şampiyonu oldum" dedi.

Futbolculukla, hocalığın farklı olduğunu vurgulayan Buruk, "Futbolcu olarak kupa kazanmakla, hoca olarak kazanmak farklı. Hocayken, takımı sen kuruyorsun ve daha fazla sorumluluk almak zorunda kalıyorsun" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ YENDİĞİMİZDE AYRI MUTLU OLUYORDUM"

Hakemlerle yaşadığı diyalogları abarttığını düşünen başarılı çalıştırıcı, "Bunlara biraz daha dikkat etmem lazım. En sevmediğim şey bir teknik adamın, başka bir teknik adama yapmış olduğu yanlış hareketlerdir. Igor Tudor ile yaptığımız tartışmada hakem beni oyundan attıktan sonra Tudor'un benim üzerime yürümesi beni rahatsız etti. Bu yüzden biraz tatsızlık yaşamıştık. Sonra da ben zaten Galatasaray camiasından özür dilemiştim" diye konuştu.

Fenerbahçe maçlarının kendisi için farklı olmadığını söyleyen Buruk, "Büyük takımlara karşı oyuncular ekstra hazırlanıyor. Bu tür büyük maçları kazanmak çok önemli. Futbolculuk dönemimden dolayı, Fenerbahçe'ye karşı kazandığımda kendimi ayrı bir mutlu hissediyorum" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAM"

Fenerbahçe'de çalışmayacağını belirten başarılı teknik direktör, "Benim de içimden gelen bir şey yok ama yani futbolda kendi kariyerim için en doğru anlaşmanın ait olduğum kulüplerle yapmak olduğunu düşünüyorum. Orada daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Kendimi Fenerbahçe'de teknik direktör olarak göremiyorum. Benim için en doğru olan yerin Galatasaray Kulübü olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı da belki beni istemez. Mustafa Denizli olayı var. 3 takımla da çalıştı ve şampiyon oldu ama... Ben kendimi Galatasaray kulübesinde görmek istiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmayı hayal ediyorum" dedi.