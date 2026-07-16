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Okan Buruk, 'Geniş listemizde' demişti... Galatasaray'da Julio Enciso gelişmesi

Okan Buruk, 'Geniş listemizde' demişti... Galatasaray'da Julio Enciso gelişmesi

16.07.2026 14:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Okan Buruk, 'Geniş listemizde' demişti... Galatasaray'da Julio Enciso gelişmesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Julio Enciso için Strasbourg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.

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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un da transfer listesinde olduğunu açıkladığı Julio Enciso için harekete geçiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Paraguaylı futbolcu için Strasbourg'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Enciso'nun transferi için Fransız ekibi Strasbourg'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak.

OKAN BURUK, ENCISO'YU AÇIKLAMIŞTI

Okan Buruk'un transfer listelerinde yer aldığını doğruladığı o isim Julio Enciso. Başarılı teknik adam önceki gün verdiği röportajda Paraguaylı 10 numara için "Geniş listemizde olan oyunculardan biriydi ama şu anda bir gelişme yok. Geniş listemizde birçok oyuncu var, o da onlardan biri" şeklinde konuşmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Julio Enciso geçen sezon Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 27 maçta 3 kez fileleri sarstı ve 6 gol pası verdi. Paraguaylı oyuncu Dünya Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 2 asist yaptı.

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